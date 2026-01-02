Strage di Crans Montana scoperta degli investigatori | cosa l’ha causata

La scoperta degli investigatori sulla strage di Crans Montana ha fatto luce sulle cause dell’accaduto. All’inizio, il fatto sembrava un semplice dettaglio decorativo, comune nelle serate in discoteca. Tuttavia, un’analisi più approfondita ha rivelato elementi che hanno permesso di ricostruire le dinamiche e le cause di questa tragica vicenda, offrendo chiarezza su quanto avvenuto quella notte.

All’inizio sembrava solo un dettaglio scenografico, uno di quelli che fanno parte da anni delle notti in discoteca. Una bottiglia di champagne sollevata sopra la folla, una “fontanella” accesa a scintillare come un piccolo fuoco d’artificio, musica alta e un locale gremito. E invece proprio quella combinazione, apparentemente innocua, ha trasformato il disco-bar “Le Constellation” di Crans-Montana in una trappola mortale, teatro di una delle tragedie più sconvolgenti dell’inizio del 2026. >> “L’ho vista bruciare”. Crans-Montana, il fidanzato di Eleonora rompe il silenzio Sull’ origine del rogo, le autorità svizzere hanno voluto chiarire subito un punto fondamentale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

