Strage di Crans-Montana oggi l’elenco dei dispersi Le ultime notizie dalla Svizzera su morti e feriti

Ecco l’aggiornamento sulla tragedia di Crans-Montana: al momento si registrano 47 vittime e 112 feriti. La tragedia si è verificata nel locale Le Constellation, e le autorità svizzere stanno ancora lavorando per identificare le persone scomparse. Continueremo a seguire gli sviluppi e a fornire le ultime notizie su questa drammatica vicenda.

Crans-Montana (Svizzera) – Il bilancio aggiornato parla di 47 morti e 112 feriti nella strage di Crans-Montana avvenuta nel locale Le Constellation. "Le autorità svizzere ci hanno comunicato il bilancio" della tragedia, "si tratta di 47 vittime e 112 feriti, di questi 5 sono in gravissime condizioni", per quanto riguarda gli italiani, "ci sono sei italiani dispersi e 13 ricoverati". Oggi il ministro degli esteri Antonio Tajani arriva in Svizzera. "Stiamo seguendo le famiglie italiane che sono lì in attesa di avere notizie”. Lo ha rimarcato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha aggiunto “È difficilissimo identificare le vittime. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

