Strage di Crans-Montana l’ipotesi dei pannelli fonoassorbenti | Sono composti da materiale infiammabile e rilasciano gas tossici Ecco cosa affermano gli studi scientifici

Recenti studi scientifici ipotizzano che i pannelli fonoassorbenti coinvolti nella tragedia di Crans-Montana siano realizzati con materiali infiammabili che rilasciano gas tossici. La possibile causa dell’incendio potrebbe essere stata una piccola fonte di fiamma, come una “fontanella” posizionata vicino ai pannelli, che avrebbe innescato le fiamme. Questo scenario evidenzia l’importanza di analizzare attentamente i materiali utilizzati in ambienti pubblici.

Sarebbe partito tutto da una “fontanella” – una specie di candelina scintillante – attaccata al collo di una bottiglia e inavvertitamente posizionata forse troppo vicino ai pannelli fonoassorbenti posti sul controsoffitto del locale, che avrebbero preso fuoco rapidamente. Sarebbe questa una delle prime ipotesi degli investigatori sul drammatico incendio che ha devastato “Le Constellation”, noto disco-bar di Crans Montana, in Svizzera, durante il quale hanno perso la vita almeno 47 persone, forse quasi tutte giovanissime, che stavano festeggiando il Capodanno. “È stato un incidente”, ha precisato Frederic Gisler, comandante della polizia cantonale del Vallese, che avrebbe quindi escluso “qualsiasi atto doloso”, riporta il portale informativo svizzero “Ticinonline”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

