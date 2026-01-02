Strage di Crans-Montana le accuse ai gestori del bar | Entravano i 13enni | tanto non controllano Il bilancio rischia di aggravarsi | 100 feriti in condizioni critiche – La diretta
La tragedia di Crans-Montana, avvenuta durante i festeggiamenti di Capodanno, ha causato almeno 47 vittime e numerosi feriti in condizioni critiche. Le indagini si concentrano sulle responsabilità dei gestori del bar, accusati di aver consentito l'ingresso a minorenni senza controllo. La situazione resta grave e potrebbe peggiorare, mentre le autorità continuano le verifiche per chiarire le cause dell’incidente.
Potrebbe ancora aggravarsi il bilancio della strage di Capodanno nel bar di Crans-Montana, in Svizzera, in cui hanno perso la vita almeno 47 persone. Gli sforzi in queste ore si stanno concentrando soprattutto su due fronti: la ricerca dei dispersi e la cura dei feriti. Ancora nessun indagato da parte delle autorità svizzere, che stanno verificando le condizioni di sicurezza del locale Le Costellation. «Stiamo seguendo le famiglie italiane che sono lì in attesa di avere notizie», ha assicurato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento telefonico con Quarto Grado su Rete 4, sottolineando che «è difficilissimo identificare le vittime» e «ci vorranno settimane per comprendere di chi si tratta». 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Strage di Crans-Montana, il peggio non è passato. Il bilancio delle vittime rischia di aggravarsi: «100 feriti in condizioni critiche» – La diretta
Leggi anche: Crans-Montana, il bilancio delle vittime rischia di aggravarsi: «Un centinaio di feriti in condizioni critiche» – La diretta
Quarto Grado: Crans-Montana, le parole di Luca: Ho perso 5 amici nel locale Video; Myanmar, elezioni tra accuse di illegittimità; Ho rotto una finestra per salvarmi: parla un sopravvissuto dell'incendio in Svizzera; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | La Farnesina: 47 morti, sei italiani dispersi e 13 feriti. Media: «In quel locale anche 13enni, nessuno controllava l'età».
Strage di Crans-Montana, il giorno dopo: le cause del rogo e cosa non ha funzionato - Cosa ha innescato l'esplosione all'interno del locale Le Constellation a Crans- notizie.it
Crans-Montana, un centinaio di feriti. E c'è chi accusa: 'Cerano anche tredicenni' - Secondo l'ultimo aggiornamento della Farnesina, il quadro degli italiani coinvolti nella sciagura conferma in totale 19 segnalazioni così suddivise: 3 pazienti sono stati trasferiti in Italia al Nigua ... ansa.it
Strage di Crans-Montana: tra i feriti anche Tahirys Dos Santos, calciatore del Metz in Ligue 1 - Il 19enne ha riportato ustioni gravi ed è ricoverato in Germania. ilfattoquotidiano.it
Il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana è destinato a peggiorare. Il consigliere di stato del Canton Vallese Stéphane Ganzer dice che "tra le 80 e le 100 persone sarebbero in condizioni critiche" x.com
Strage a Crans-Montana, la Farnesina: 19 italiani coinvolti tra feriti e dispersi - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.