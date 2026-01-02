Strage di Crans-Montana le accuse ai gestori del bar | Entravano i 13enni | tanto non controllano Il bilancio rischia di aggravarsi | 100 feriti in condizioni critiche – La diretta

La tragedia di Crans-Montana, avvenuta durante i festeggiamenti di Capodanno, ha causato almeno 47 vittime e numerosi feriti in condizioni critiche. Le indagini si concentrano sulle responsabilità dei gestori del bar, accusati di aver consentito l'ingresso a minorenni senza controllo. La situazione resta grave e potrebbe peggiorare, mentre le autorità continuano le verifiche per chiarire le cause dell’incidente.

Potrebbe ancora aggravarsi il bilancio della strage di Capodanno nel bar di Crans-Montana, in Svizzera, in cui hanno perso la vita almeno 47 persone. Gli sforzi in queste ore si stanno concentrando soprattutto su due fronti: la ricerca dei dispersi e la cura dei feriti. Ancora nessun indagato da parte delle autorità svizzere, che stanno verificando le condizioni di sicurezza del locale Le Costellation. «Stiamo seguendo le famiglie italiane che sono lì in attesa di avere notizie», ha assicurato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento telefonico con Quarto Grado su Rete 4, sottolineando che «è difficilissimo identificare le vittime» e «ci vorranno settimane per comprendere di chi si tratta». 🔗 Leggi su Open.online

