Strage di Crans-Montana l’ambasciatore | Sei italiani dispersi e 13 feriti

Nella notte del 1° gennaio 2026, un incendio e un’esplosione al bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, hanno causato una tragedia durante una festa di Capodanno. L’ambasciatore italiano riferisce che sono dispersi alcuni cittadini italiani e si registrano 13 feriti. La tragedia ha coinvolto giovani e turisti presenti nella località sciistica, suscitando grande preoccupazione e attenzione internazionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente e il luogo della tragedia. La notte del 1° gennaio 2026, nel famoso bar Le Constellation della stazione sciistica di Crans-Montana (Svizzera), una festa di Capodanno tra giovani e turisti si è trasformata in una tragedia a causa di un incendio seguito da un’esplosion e. Bilancio umano provvisorio. Secondo le autorità, l’incendio e l’esplosione hanno causato almeno 40 morti e 115 feriti, molti dei quali in condizioni gravi. Le operazioni di identificazione delle vittime sono in corso e richiederanno tempo. Coinvolgimento di cittadini italiani. Le autorità italiane, tramite l’ambasciatore in Svizzera, hanno riferito che al momento risultano 13 italiani feriti e sei dispersi, tra cui alcuni giovanissimi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Strage di Crans-Montana, l’ambasciatore: “Sei italiani dispersi e 13 feriti” Leggi anche: Crans-Montana, incendio in un locale a Capodanno: 47 morti. Sei italiani dispersi e 13 feriti Leggi anche: Svizzera, strage a Crans-Montana: 47 morti, 115 feriti di cui 40 gravi. 6 italiani dispersi e 13 ricoverati La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Strage di Crans-Montana le ultime news Autorità | Forse stranieri tra i morti L’ambasciatore | Ci sono italiani di cui non abbiamo notizia. Strage di Crans-Montana, chi sono i ragazzi italiani dispersi - Il ministro Tajani ha annunciato l’arrivo in Svizzera della polizia scientifica italiana per supportare le operazioni di identificazione delle vittime. vanityfair.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana, almeno 47 morti. L’ambasciatore italiano: “6 connazionali dispersi, molti corpi irriconoscibili”, ultime news - Gli aggiornamenti in diretta di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, sulla strage di Capodanno a Crans- fanpage.it

La strage di Capodanno a Crans Montana, l'incendio e l'esplosione durante la festa: almeno 47 morti e 112 feriti gravi - Bottiglie di champagne con sopra fuochi pirotecnici, il lusso che diventa morte, mentre si festeggia l'arrivo del nuovo anno. ilgazzettino.it

02/01 - Strage a Capodanno a Crans-Montana - Mattarella punta sulla pace - Al via i saldi invernali - facebook.com facebook

Crans-Montana, strage di Capodanno. Media: “A Le Costellation ingresso consentito anche ai minorenni” x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.