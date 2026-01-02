Strage di Crans-Montana – La pm conferma | Fuoco partito da alcune candele L’ambasciatore | C’erano altre uscite ma ostruite dalle fiamme
A due giorni dalla tragedia al bar Le Costellation di Crans-Montana, le autorità svizzere hanno confermato che l’incendio è stato causato dall’uso di alcune candele. La procura ha aperto un’indagine per incendio, lesioni e omicidio colposo, mentre l’ambasciatore ha riferito che altre uscite erano presenti ma ostruite dalle fiamme. La situazione rimane sotto stretta osservazione nell’ambito delle verifiche in corso.
Il punto stampa delle autorità svizzere – a due giorni dalla strage del bar Le Costellation di Crans-Montana – mette i primi punti fermi dell’indagine per incendio, lesioni e omicidio colposo. La procuratrice generale del Canton Vallese Beatrice Pilloud, intervenuta in conferenza stampa a Sion, sottolineando che “nessuna ipotesi viene esclusa nell’indagine”. Secondo i primi elementi emersi, “ tutto lascia pensare che il fuoco sia partito da alcune candele ” posizionate “ sulle bottiglie di champagne ”, che avrebbero innescato l’incendio del soffitto di legno del locale. Pilloud ha spiegato che si trattava di candele scintillanti, conosciute anche come flare, collocate troppo vicino al soffitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
