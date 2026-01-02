Strage di Crans-Montana – La pm conferma | Fuoco partito da alcune candele L’ambasciatore | C’erano altre uscite ma ostruite dalle fiamme

A due giorni dalla tragedia al bar Le Costellation di Crans-Montana, le autorità svizzere hanno confermato che l’incendio è stato causato dall’uso di alcune candele. La procura ha aperto un’indagine per incendio, lesioni e omicidio colposo, mentre l’ambasciatore ha riferito che altre uscite erano presenti ma ostruite dalle fiamme. La situazione rimane sotto stretta osservazione nell’ambito delle verifiche in corso.

