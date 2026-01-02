Strage di Crans-Montana la conferma delle autorità svizzere | Tutto lascia pensare che l’incendio sia partito da candele pirotecniche messe sulle bottiglie

Le autorità svizzere hanno confermato che l'incendio di Crans-Montana sembra essere stato causato da candele pirotecniche posizionate sulle bottiglie. Questa ipotesi emerge dalla conferenza stampa odierna degli inquirenti, che hanno evidenziato come tutti gli elementi finora raccolti puntino in questa direzione. La ricostruzione dei fatti prosegue per chiarire le dinamiche dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

L’incendio a Crans-Montana è stato causato dalle candele pirotecniche - La procuratrice generale del canton Vallese, Beatrice Pilloud, ha confermato che l’incendio che ha causato una strage a Crans- ilpost.it

Il testimone sardo della strage di Crans-Montana: "Si vedevano le fiammate e i ragazzi uscire" - Ultimo bilancio della tragedia di Capodanno: 47 morti, 6 italiani dispersi e 13 feriti in ospedale. rainews.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana: "tanto non controllano" - facebook.com facebook

Strage di Crans Montana, la Farnesina: «47 morti, sei italiani dispersi e 13 feriti». Media: «Nel locale anche dei 13enni, nessuno controllava l'età» | Il fuoco sul soffitto, il flashover: cos'è successo x.com

