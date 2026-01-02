Strage di Crans-Montana la conferma delle autorità svizzere | Tutto lascia pensare che l’incendio sia partito da candele pirotecniche messe sulle bottiglie
Le autorità svizzere hanno confermato che l'incendio di Crans-Montana sembra essere stato causato da candele pirotecniche posizionate sulle bottiglie. Questa ipotesi emerge dalla conferenza stampa odierna degli inquirenti, che hanno evidenziato come tutti gli elementi finora raccolti puntino in questa direzione. La ricostruzione dei fatti prosegue per chiarire le dinamiche dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.
È questa la pista che gli inquirenti ritengono la più probabile, come emerso dalla conferenza stampa di oggi. Confermate 40 vittime e 119 feriti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
