Strage di Crans-Montana la bellunese Alessandra Galli De Min ustionata a La Constellation | era andata a prendere i figli di un' amica

A Crans-Montana, Alessandra Galli De Min, 54 anni di Belluno, è rimasta ustionata alla Constellation mentre si trovava lì per prendere i figli di un’amica. La donna è stata trasferita all’ospedale di Zurigo per le cure. I ragazzi, che doveva riaccompagnare, sono usciti illesi dall’incidente. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza di eventi pubblici e sulla tutela delle persone coinvolte.

La 54enne è ricoverata all'ospedale di Zurigo. I ragazzi che doveva riaccompagnare a casa, illesi, erano riusciti a uscire. Lei probabilmente li stava cercando all'interno quando è stata travolta dalle fiamme.

