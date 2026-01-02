Strage di Crans-Montana il bilancio sale | decine di vittime e feriti gravi almeno 11 gli italiani coinvolti

La tragedia di Crans-Montana in Svizzera si è aggravata, con un bilancio che include decine di vittime e numerosi feriti gravi. Tra le persone coinvolte ci sono almeno 11 italiani. L'incendio rappresenta un evento di grande gravità, suscitando solidarietà internazionale e attenzione sui fatti. Segui gli aggiornamenti per comprendere l’evoluzione di questa tragedia.

Il dramma in Svizzera e la solidarietà internazionale. È gravissimo il bilancio dell'incendio scoppiato a Crans-Montana, in Svizzera: almeno 40 persone hanno perso la vita e 119 risultano ferite. La tragedia ha attivato una rete di solidarietà internazionale, con diversi Paesi europei, tra cui l'Italia, impegnati nell' assistenza sanitaria e nel trasferimento dei feriti. Secondo quanto riferito dal presidente del Canton Vallese, Mathias Reynard, circa 50 pazienti sono stati ricoverati fuori dalla Svizzera, definendo l'accaduto "un dramma per la Svizzera e per l'Unione Europea".

Strage di ragazzi a Crans-Montana: 47 morti, 100 feriti in condizioni critiche, 6 italiani dispersi - 47 morti e 100 feriti gravi, tutti giovanissimi, nell'incendio avvenuto nel locale Le Constellation in Svizzera la notte di Capodanno ... adnkronos.com

Il testimone sardo della strage di Crans-Montana: "Si vedevano le fiammate e i ragazzi uscire" - Ultimo bilancio della tragedia di Capodanno: 47 morti, 6 italiani dispersi e 13 feriti in ospedale. rainews.it

Sky tg24. . Un incendio in un locale di Crans-Montana, in Svizzera, ha provocato una strage con decine di morti e numerosi feriti durante i festeggiamenti di Capodanno. Diverse persone risultano disperse, tra cui alcuni cittadini italiani, mentre altri sono ricover - facebook.com facebook

Strage di Crans Montana, la Farnesina: «47 morti, sei italiani dispersi e 13 feriti». Media: «Nel locale anche dei 13enni, nessuno controllava l'età» | Il fuoco sul soffitto, il flashover: cos'è successo x.com

