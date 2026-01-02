Strage di Crans-Montana i clienti ignari della gravità tra le fiamme e la musica – Il video

Durante un evento nel bar Le Costellation di Crans-Montana, in Svizzera, un incendio improvviso ha provocato una situazione di emergenza. I clienti presenti, alcuni ignari del pericolo, hanno vissuto momenti di confusione tra le fiamme e la musica. Questo video ricostruisce quanto accaduto, evidenziando l'importanza della sicurezza in ambienti pubblici e la necessità di sensibilizzare sulla gestione delle emergenze.

Quando le fiamme sono esplose nel bar Le Costellation di Crans-Montan a, in Svizzera, molti dei presenti non hanno compreso subito la gravità della situazione. Un video girato da uno dei clienti mostra alcuni dei clienti che restano fermi a guardare le fiamme, mentre la musica va avanti. Il bilancio provvisorio è drammatico, almeno 47 persone hanno perso la vita nella notte di Capodanno. Le autorità locali stanno concentrando gli sforzi su due fronti principali, la ricerca di eventuali dispersi e la cura dei feriti. La strage. Nell’incendio risultano ferite almeno 119 persone di cui 13 italiani e sei dispersi. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Le candele, il fuoco, la fuga. A Crans-Montana il giorno dopo la strage di giovanissimi: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi Leggi anche: Il brindisi, le candele, le fiamme: strage di ragazzi a Crans-Montana Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Le notizie di giovedì 1° gennaio sulla strage in Svizzera; Strage Svizzera, le storie degli italiani dispersi a Crans-Montana; La strage di Crans-Montana, cos’è successo. Strage di Crans-Montana, i clienti ignari della gravità tra le fiamme e la musica – Il video - Montan a, in Svizzera, molti dei presenti non hanno compreso subito la gravità della situazione. open.online

