Strage di Crans-Montana come si curano i feriti che sono stati ustionati

Nella tragedia di Crans-Montana, oltre 110 persone sono rimaste ferite, molte con ustioni conseguenti all’incendio nel locale Le Constellation. La gestione dei feriti ustionati richiede interventi specializzati e tempestivi, con attenzione alle procedures di primo soccorso e alle cure ospedaliere. È fondamentale garantire un’assistenza adeguata per migliorare le possibilità di recupero e prevenire complicazioni.

Strage di Crans-Montana – La pm conferma: “Fuoco partito da alcune candele”, l’ambasciatore: “C’erano alte uscite ma ostruite dalle fiamme” - La procuratrice: 'Fuoco partito da candele scintillanti sullo champagne' che hanno innescato un flashover ... ilfattoquotidiano.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana. Cause, dinamica, identità delle vittime: cosa sappiamo e cosa no - Un flashover ha devastato il bar Le Constellation durante i festeggiamenti. ilfattoquotidiano.it

Sky tg24. . Un incendio in un locale di Crans-Montana, in Svizzera, ha provocato una strage con decine di morti e numerosi feriti durante i festeggiamenti di Capodanno. Diverse persone risultano disperse, tra cui alcuni cittadini italiani, mentre altri sono ricover - facebook.com facebook

Strage di Crans Montana, la Farnesina: «47 morti, sei italiani dispersi e 13 feriti». Media: «Nel locale anche dei 13enni, nessuno controllava l'età» | Il fuoco sul soffitto, il flashover: cos'è successo x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.