Strage di Crans-Montana chi sono i ragazzi italiani dispersi

La tragedia di Crans-Montana ha coinvolto diversi giovani italiani, molti dei quali risultano ancora dispersi. Il ministro Tajani ha comunicato l’invio in Svizzera della polizia scientifica italiana, con l’obiettivo di collaborare alle operazioni di identificazione delle vittime. La situazione richiede un’accurata attività investigativa per chiarire l’accaduto e supportare le famiglie colpite.

Strage di Capodanno di Crans-Montana, l’incendio potrebbe essere partito dalle candele sullo champagne - Il ministro Tajani oggi in Svizzera: «Difficilissimo identificare le vittime. editorialedomani.it

Strage di giovani a Crans-Montana: Giovanni, Emanuele, Chiara e gli altri, gli italiani dispersi e lo strazio dei genitori senza notizie - Entrano con il cuore stretto dall'angoscia, escono in lacrime, dopo aver abbandonato molte speranze. msn.com

Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi

Strage a Crans Montana. Un 16enne che era all'interno del locale racconta come ha preso fuoco il soffitto. - facebook.com facebook

Crans-Montana, strage di Capodanno. Media: “A Le Costellation ingresso consentito anche ai minorenni” x.com

