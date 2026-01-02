Strage di Crans-Montana chi sono i ragazzi italiani dispersi

La tragedia di Crans-Montana ha coinvolto diversi giovani italiani, molti dei quali risultano ancora dispersi. Il ministro Tajani ha comunicato l’invio in Svizzera della polizia scientifica italiana, con l’obiettivo di collaborare alle operazioni di identificazione delle vittime. La situazione richiede un’accurata attività investigativa per chiarire l’accaduto e supportare le famiglie colpite.

Il ministro Tajani ha annunciato l’arrivo in Svizzera della polizia scientifica italiana per supportare le operazioni di identificazione delle vittime. Un lavoro complesso, perché molti corpi risultano gravemente carbonizzati e i tempi potrebbero essere lunghi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

