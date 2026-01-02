Strage di Crans Montana 47 morti Tajani | 6 italiani dispersi e 13 feriti L' identificazione delle vittime è molto complessa I media | Nel locale anche 13enni nessuno controllava l' età | Cos' è successo

Nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio, un incendio nel locale Le Costellation a Crans-Montana, in Svizzera, ha causato la morte di 47 persone, tra cui giovani anche di 13 anni. Sono sei gli italiani dispersi e 13 i feriti, secondo quanto riferito da Tajani. L’identificazione delle vittime si presenta complessa, mentre i media evidenziano la presenza di minorenni senza controlli sull’età.

