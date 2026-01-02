Strage di Crans-Montana 47 morti Tajani | 6 italiani dispersi e 13 feriti L' identificazione delle vittime è molto complessa I media | Nel locale anche 13enni nessuno controllava l' età | Cos' è successo

Da xml2.corriere.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, un incendio nel locale Le Costellation a Crans-Montana, Svizzera, ha causato 47 vittime, tra cui anche 13enni. Le autorità segnalano la complessità nell’identificazione delle vittime e si stanno occupando dei dispersi e dei feriti. L’incidente ha coinvolto numerosi giovani presenti alla festa di Capodanno, sollevando interrogativi sulla sicurezza e i controlli all’ingresso.

Nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio un incendio ha distrutto il locale Le Costellation nella località sciistica svizzera di Crans-Montana, durante una festa di Capodanno cui partecipavano numerosi giovanissimi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

strage di crans montana 47 morti tajani 6 italiani dispersi e 13 feriti l identificazione delle vittime 232 molto complessa i media nel locale anche 13enni nessuno controllava l et224 cos 232 successo

© Xml2.corriere.it - Strage di Crans-Montana, 47 morti. Tajani: «6 italiani dispersi e 13 feriti. L'identificazione delle vittime è molto complessa». I media: «Nel locale anche 13enni, nessuno controllava l'età» | Cos'è successo

Leggi anche: Strage di Crans Montana, 47 morti. Tajani: «6 italiani dispersi e 13 feriti. L'identificazione delle vittime è molto complessa». I media: «Nel locale anche 13enni, nessuno controllava l'età» | Cos'è successo

Leggi anche: Strage di Crans Montana, 47 morti. Tajani: «6 italiani dispersi e 13 feriti. L'inchiesta? Già fatti decine di interrogatori». I media: «Nel locale anche 13enni, nessuno controllava l'età» | Cos'è successo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Strage di Crans-Montana, 47 morti e 115 feriti. 13 italiani in ospedale, 6 risultano dispersi; Crans-Montana, strage nel locale: a Capodanno 47 morti tra le fiamme; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Svizzera, incendio ed esplosione in bar a Crans-Montana a Capodanno: morti e feriti.

strage crans montana 47Strage di Crans-Montana, i familiari alla disperata ricerca dei propri cari: le autorità svizzere aprono un account social per aiutarli - Montana, le autorità svizzere hanno aperto un account su Instagram per aiutare i familiari dei dispersi ... notizie.it

strage crans montana 47Strage Crans-Montana, ecco cosa è successo veramente all’interno del locale - Montana: cosa è successo nel bar Le Constellation, come si è propagato l’incendio e che cos’è il flashover che ha causato decine di vittime ... panorama.it

strage crans montana 47Strage di Crans-Montana, il giorno dopo: le cause del rogo e cosa non ha funzionato - Cosa ha innescato l'esplosione all'interno del locale Le Constellation a Crans- notizie.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.