Strage di Crans-Montana 47 morti Tajani | 6 italiani dispersi e 13 feriti L' identificazione delle vittime è molto complessa I media | Nel locale anche 13enni nessuno controllava l' età | Cos' è successo
Nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, un incendio nel locale Le Costellation a Crans-Montana, Svizzera, ha causato 47 vittime, tra cui anche 13enni. Le autorità segnalano la complessità nell’identificazione delle vittime e si stanno occupando dei dispersi e dei feriti. L’incidente ha coinvolto numerosi giovani presenti alla festa di Capodanno, sollevando interrogativi sulla sicurezza e i controlli all’ingresso.
