Strage di Crans-Montana 47 morti Tajani | 6 italiani dispersi e 13 feriti L' identificazione delle vittime è molto complessa I media | Nel locale anche 13enni nessuno controllava l' età | Cos' è successo

Nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, un incendio nel locale Le Costellation a Crans-Montana, Svizzera, ha causato 47 vittime, tra cui anche 13enni. Le autorità segnalano la complessità nell’identificazione delle vittime e si stanno occupando dei dispersi e dei feriti. L’incidente ha coinvolto numerosi giovani presenti alla festa di Capodanno, sollevando interrogativi sulla sicurezza e i controlli all’ingresso.

Strage Crans-Montana, ecco cosa è successo veramente all’interno del locale - Montana: cosa è successo nel bar Le Constellation, come si è propagato l’incendio e che cos’è il flashover che ha causato decine di vittime ... panorama.it

Strage di Crans-Montana, il giorno dopo: le cause del rogo e cosa non ha funzionato - Cosa ha innescato l'esplosione all'interno del locale Le Constellation a Crans- notizie.it

Sky tg24. . Un incendio in un locale di Crans-Montana, in Svizzera, ha provocato una strage con decine di morti e numerosi feriti durante i festeggiamenti di Capodanno. Diverse persone risultano disperse, tra cui alcuni cittadini italiani, mentre altri sono ricover - facebook.com facebook

Il bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera, teatro della strage di Capodanno, è di una coppia francese: Jessica e Jacques Moretti, che lo hanno acquistato nel 2015. Secondo Le Figaro la donna, presente sul posto quando l'incendio è scoppiato, h x.com

