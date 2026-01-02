Strage di Crans-Montana 47 morti La procuratrice conferma | Rogo partito dalle candele sulle bottiglie Inchiesta per incendio e omicidio colposi Tajani | 6 italiani dispersi e 13 feriti Cos' è successo

Nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio, l’incendio nel locale Le Costellation a Crans-Montana ha causato 47 vittime e numerosi feriti. La procura conferma che il rogo è stato provocato da candele posizionate sulle bottiglie, con un’inchiesta aperta per incendio e omicidio colposo. Tra i dispersi ci sono sei italiani, mentre altri tredici sono rimasti feriti.

Strage di ragazzi a Crans-Montana: 47 morti, 100 feriti in condizioni critiche, 6 italiani dispersi - 47 morti e 100 feriti gravi, tutti giovanissimi, nell'incendio avvenuto nel locale Le Constellation in Svizzera la notte di Capodanno ... adnkronos.com

Il testimone sardo della strage di Crans-Montana: "Si vedevano le fiammate e i ragazzi uscire" - Ultimo bilancio della tragedia di Capodanno: 47 morti, 6 italiani dispersi e 13 feriti in ospedale. rainews.it

Sky tg24. . Un incendio in un locale di Crans-Montana, in Svizzera, ha provocato una strage con decine di morti e numerosi feriti durante i festeggiamenti di Capodanno. Diverse persone risultano disperse, tra cui alcuni cittadini italiani, mentre altri sono ricover - facebook.com facebook

Strage di Crans Montana, la Farnesina: «47 morti, sei italiani dispersi e 13 feriti». Media: «Nel locale anche dei 13enni, nessuno controllava l'età» | Il fuoco sul soffitto, il flashover: cos'è successo x.com

