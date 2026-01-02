Strage di Crans-Montana 47 morti La procuratrice conferma | Rogo partito dalle candele sulle bottiglie Inchiesta per incendio e omicidio colposi Tajani | 6 italiani dispersi e 13 feriti Cos' è successo

Nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio, l’incendio nel locale Le Costellation a Crans-Montana ha causato 47 vittime e numerosi feriti. La procura conferma che il rogo è stato provocato da candele posizionate sulle bottiglie, con un’inchiesta aperta per incendio e omicidio colposo. Tra i dispersi ci sono sei italiani, mentre altri tredici sono rimasti feriti.

Nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio un incendio ha distrutto il locale Le Costellation nella località sciistica svizzera di Crans-Montana, durante una festa di Capodanno cui partecipavano numerosi giovanissimi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

