Strage di Crans-Montana 40 i morti | si indaga per omicidio e lesioni

La tragedia di Crans-Montana, avvenuta durante i festeggiamenti di Capodanno, ha causato finora 40 vittime e 119 feriti. Le autorità indagano per omicidio e lesioni colpose, mentre il bilancio rimane in aggiornamento. La comunità e le forze dell’ordine si confrontano con le conseguenze di un evento che ha sconvolto la regione.

Il bilancio provvisorio, sempre in aggiornamento, è di 40 morti e 119 feriti. Molti di questi “lottano tra la vita e la morte”, dopo la tragedia dell’incendio del locale di Crans-Montana di Capodanno. Per quanto riguarda i feriti, 113 sono quelli identificati formalmente e definitivamente, mentre per altri sei è in corso il processo di identificazione formale. Tra i feriti identificati, sono 61 i cittadini svizzeri, 14 i francesi, 11 gli italiani, quattro i serbi, come spiegato dal comandante della polizia cantonale vallese, Frederic Gisler. La procuratrice generale del cantone, Beatrice Pilloud, ha invece spiegato che è stata aperta un’indagine per incendio doloso per negligenza, per omicidio e per lesioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Strage di Crans-Montana, la conferma delle autorità svizzere: «Tutto lascia pensare che l’incendio sia partito da candele pirotecniche messe sulle bottiglie» - È questa la pista che gli inquirenti ritengono la più probabile, come emerso dalla conferenza stampa di oggi. vanityfair.it