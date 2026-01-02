Strage di Capodanno sotto accusa le misure di sicurezza Gli italiani dispersi e lo strazio delle famiglie

La notte di Capodanno si è trasformata in una tragedia, con molte vittime e italiani dispersi. Le autorità sono sotto scrutinio per le misure di sicurezza adottate, mentre le famiglie colpite affrontano un dolore profondo. Fiori e candele si susseguono in segno di commemorazione, mentre il silenzio e il fumo testimoniano la gravità dell’accaduto. Un momento di riflessione sulla necessità di garantire maggiori precauzioni e tutela.

Fiori e candele per ricordare le vittime della tragedia, un silenzioso viavai di persone che si fermano in raccoglimento e un odore acre di fumo nell'aria. Si presenta così Crans-Montana il giorno dopo il rogo di Capodanno al locale 'Le Constellation', costato la vita ad almeno 40 persone ed il ferimento di altre 119, di cui molte in condizioni critiche. Cresce nel frattempo la polemica relativa alle misure di sicurezza del locale considerate inefficaci. Le indagini La procuratrice generale del Canton Vallese, Beatrice Pilloud, ha confermato come tesi principale per lo scoppio dell'incendio quella delle candele collocate sulle bottiglie di champagne le cui scintille sarebbero arrivate troppo vicine al soffitto provocando un 'flashover', un fenomeno che vede il fuoco propagarsi all'improvviso e con violenza in ambienti chiusi causando una o più esplosioni.

