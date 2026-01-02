Durante il collegamento serale da Crans-Montana, l’inviato di TgLa7 Guy Chiappaventi ha mostrato un’emozione evidente nel commentare la tragedia di Capodanno, chiedendo scusa al pubblico. L’intervento ha messo in luce la gravità dell’evento e l’impatto emotivo che una vicenda così tragica può suscitare anche tra i giornalisti. Un momento di forte partecipazione, che evidenzia l’importanza di un’informazione sensibile e responsabile.

Durante il collegamento da Crans-Montana nel corso dell’edizione serale del TgLa7, l’inviato Guy Chiappaventi non è riuscito a trattenere l’emozione nel descrivere quella che è stata una vera e propria strage avvenuta nella notte di Capodanno. Il giornalista, mentre raccontava i dettagli dell’incidente che ha causato almeno 47 morti e oltre 100 feriti alcuni dei quali in condizioni gravissime, si è interrotto a causa della commozione. “Vi prego di scusarmi, adesso riprendo” ha dichiarato al microfono Guy Chiappaventi nel raccontare una strage di giovanissimi: le vittime, infatti, sono tutti giovani tra i 16 e i 20 anni. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Strage di Capodanno, l’inviato del TgLa7 non riesce a trattenere l’emozione: “Vi prego di scusarmi” | VIDEO

Leggi anche: Strage di Capodanno, Guy Chiappaventi si commuove durante il Tg La7: "Vi prego di scusarmi"

Leggi anche: Il racconto di Roman, sopravvissuto a 11 anni da un attacco missilistico in Ucraina. L’interprete non riesce a trattenere le lacrime – Il video

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Strage di Capodanno, l'inviato del TgLa7 non riesce a trattenere l'emozione: "Vi prego di scusarmi" | VIDEO - Montana, l'inviato Guy Chiappaventi non è riuscito a trattenere la commozione ... tpi.it