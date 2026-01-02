Strage di Capodanno in Svizzera | quattro posti pronti per i feriti al Villa Scassi

Durante la notte di Capodanno a Crans-Montana si è verificata una grave esplosione, con diversi feriti. Alcuni di loro potrebbero essere trasferiti al Centro grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Genova, per ricevere cure specializzate. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno coordinando il trasferimento dei pazienti più gravi.

Alcuni dei feriti della strage di Capodanno a Crans-Montana potrebbero essere trasferiti al Centro grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Genova. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò durante un punto stampa organizzato venerdì mattina nella struttura genovese. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

