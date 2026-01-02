Strage di Capodanno in Svizzera | quattro posti pronti per i feriti al Villa Scassi

Durante la notte di Capodanno a Crans-Montana si è verificata una grave esplosione, con diversi feriti. Alcuni di loro potrebbero essere trasferiti al Centro grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Genova, per ricevere cure specializzate. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno coordinando il trasferimento dei pazienti più gravi.

Il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana è destinato a peggiorare. Il consigliere di stato del Canton Vallese Stéphane Ganzer dice che "tra le 80 e le 100 persone sarebbero in condizioni critiche" x.com

