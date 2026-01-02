Strage di Capodanno in Svizzera il momento in cui parte l' incendio | un ragazzo prova a spegnerlo con una maglietta

L’incendio presso il bar Le Constellation di Cras-Montana, avvenuto durante la notte di Capodanno, ha provocato almeno 40 vittime. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, mentre un giovane ha tentato di spegnere le fiamme usando una maglietta. La tragedia ha scosso la comunità locale e sollevato numerosi interrogativi sulle circostanze che hanno portato a questa grave perdita di vite.

