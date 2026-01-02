Strage di Capodanno Guy Chiappaventi si commuove durante il Tg La7 | Vi prego di scusarmi

Durante il Tg La7, Guy Chiappaventi si è commosso ricordando la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, dove un incendio ha causato numerose vittime durante i festeggiamenti. L'evento ha profondamente colpito l’opinione pubblica, portando l’attenzione sulla gravità di questa tragedia che ha trasformato un momento di festa in una tragedia.

La devastante esplosione causata da un incendio nella famosa località sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, ha trasformato i festeggiamenti di fine anno in una strage. Il rogo è divampato intorno alle 1:30 del 1° gennaio all'interno del bar Le Constellation, mentre era in corso una festa di. 🔗 Leggi su Today.it

