Strage di Capodanno Eleonora operata a Milano Era vicina all' ingresso salva grazie alla prontezza del fidanzato
Durante la notte di Capodanno, Eleonora è rimasta coinvolta nell’incendio di un locale a Milano. Grazie alla prontezza del suo fidanzato, è riuscita a uscire in tempo e a mettersi in salvo. Attualmente, Eleonora è sottoposta a intervento chirurgico presso un ospedale milanese. La sua vicenda evidenzia l’importanza della prontezza e della tempestività in situazioni di emergenza.
“Quando è avvenuto l’incendio, Eleonora si trovava poco distante dall’ingresso del locale, si è salvata perché è riuscita a fuggire velocemente”. Sono ore di grande apprensione per Eleonora Palmieri, 29 anni, giovane e brillante veterinaria originaria di Cattolica rimasta coinvolta nel terribile. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Strage di Capodanno in Svizzera, ecco chi sono gli italiani feriti o dispersi identificati dall’Unità di crisi della Farnesina; Incendio a Crans-Montana, ferita 29enne cattolichina. La sindaca Foronchi: Vicini a lei e alla famiglia.
