Strage di Capodanno Eleonora operata a Milano Era vicina all' ingresso salva grazie alla prontezza del fidanzato

Durante la notte di Capodanno, Eleonora è rimasta coinvolta nell’incendio di un locale a Milano. Grazie alla prontezza del suo fidanzato, è riuscita a uscire in tempo e a mettersi in salvo. Attualmente, Eleonora è sottoposta a intervento chirurgico presso un ospedale milanese. La sua vicenda evidenzia l’importanza della prontezza e della tempestività in situazioni di emergenza.

Strage di Crans Montana, veterinaria di Cattolica tra i feriti - “Abbiamo passato un grande spavento di non poterla più riabbracciare, come è successo per altre famiglie. rainews.it

Strage di Crans-Montana: Eleonora Palmieri sarà operata oggi al Niguarda - Palmieri rimane intubata a causa di difficoltà respiratorie, ma le ustioni interessano una superficie limitata ... altarimini.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana: "tanto non controllano" - facebook.com facebook

Il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana è destinato a peggiorare. Il consigliere di stato del Canton Vallese Stéphane Ganzer dice che "tra le 80 e le 100 persone sarebbero in condizioni critiche" x.com

