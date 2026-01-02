Strage di Capodanno chi sono i proprietari del bar andato a fuoco
La notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, è stata teatro di una grave tragedia con l'incendio di un bar. In questo articolo, si approfondiscono le informazioni sui proprietari dell'esercizio e le circostanze dell'incidente, offrendo un quadro chiaro e rispettoso dell'accaduto.
– La notte di Capodanno a Crans-Montana, rinomata località sciistica svizzera, si è trasformata in una tragedia di proporzioni drammatiche. All’interno del bar-discoteca Le Constellation, un violento incendio ha interrotto bruscamente i festeggiamenti, causando un numero altissimo di vittime e feriti. Il bilancio provvisorio parla di almeno quaranta vittime e di circa un centinaio di persone rimaste gravemente ferite, molte delle quali giovani e turisti stranieri, tra cui diversi cittadini italiani. Al centro di questa vicenda si trovano i proprietari del locale, Jessica e Jacques Moretti, che da anni gestiscono l’attività e che ora sono coinvolti in uno dei più gravi incidenti mai registrati nella località del Canton Vallese. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche: Strage di Capodanno, chi sono Jeacques e Jessica Moretti i proprietari del bar andato a fuoco
Leggi anche: Chi sono i proprietari del bar di Crans-Montana dove è avvenuta la strage
Le notizie di giovedì 1° gennaio sulla strage di Crans-Montana; Crans-Montana: almeno 47 morti, 112 i feriti. Italiani: 2 gravi in Svizzera, 3 al Niguarda - Musumeci, al momento notizie certe 6 italiani dispersi e 13 ricoverati; Strage di Capodanno a Crans-Montana, oltre quaranta i morti e un centinaio di feriti | 6 italiani dispersi e 13 feriti: una 16enne milanese in coma a Zurigo, tre giovani al Niguarda; La strage di Crans Montana: 47 morti, fra i 6 italiani dispersi il talento del golf Galeppini.
Strage di Capodanno, chi sono Jeacques e Jessica Moretti i proprietari del bar andato a fuoco - Montana durante la notte di Capodanno ha lasciato un segno indelebile nella ... thesocialpost.it
Strage di Capodanno di Crans-Montana, l’incendio potrebbe essere partito dalle candele sullo champagne - Il ministro Tajani oggi in Svizzera: «Difficilissimo identificare le vittime. editorialedomani.it
La strage di Capodanno a Crans Montana, l'incendio e l'esplosione durante la festa: almeno 47 morti e 112 feriti gravi - Bottiglie di champagne con sopra fuochi pirotecnici, il lusso che diventa morte, mentre si festeggia l'arrivo del nuovo anno. ilgazzettino.it
L'arrivo dei soccorsi a Crans-Montana, nel bar andato a fuoco nella notte di Capodanno
Capodanno tra le bombe in Ucraina Mosca: “Strage di civili a Kherson” Lorenzo Cremonesi, @Corriere x.com
Primo piano | Strage di capodanno in un locale pubblico di Crans Montana (Svizzera): c'è anche una bellunese tra gli oltre 100 feriti. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.