strage di capodanno chi sono i proprietari del bar andato a fuoco

La notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, è stata teatro di una grave tragedia con l'incendio di un bar. In questo articolo, si approfondiscono le informazioni sui proprietari dell'esercizio e le circostanze dell'incidente, offrendo un quadro chiaro e rispettoso dell'accaduto.

– La notte di Capodanno a Crans-Montana, rinomata località sciistica svizzera, si è trasformata in una tragedia di proporzioni drammatiche. All’interno del bar-discoteca Le Constellation, un violento incendio ha interrotto bruscamente i festeggiamenti, causando un numero altissimo di vittime e feriti. Il bilancio provvisorio parla di almeno quaranta vittime e di circa un centinaio di persone rimaste gravemente ferite, molte delle quali giovani e turisti stranieri, tra cui diversi cittadini italiani. Al centro di questa vicenda si trovano i proprietari del locale, Jessica e Jacques Moretti, che da anni gestiscono l’attività e che ora sono coinvolti in uno dei più gravi incidenti mai registrati nella località del Canton Vallese. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Le notizie di giovedì 1° gennaio sulla strage di Crans-Montana; Crans-Montana: almeno 47 morti, 112 i feriti. Italiani: 2 gravi in Svizzera, 3 al Niguarda - Musumeci, al momento notizie certe 6 italiani dispersi e 13 ricoverati; Strage di Capodanno a Crans-Montana, oltre quaranta i morti e un centinaio di feriti | 6 italiani dispersi e 13 feriti: una 16enne milanese in coma a Zurigo, tre giovani al Niguarda; La strage di Crans Montana: 47 morti, fra i 6 italiani dispersi il talento del golf Galeppini.

