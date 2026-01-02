Strage di Capodanno a Crans-Montana | Tra i feriti circa 100 in condizioni critiche Molti ricoverati non identificati

Nella notte di Capodanno a Crans-Montana si è verificato un grave incidente con circa 100 feriti, molti dei quali in condizioni critiche. Numerosi pazienti sono ancora in attesa di identificazione, rendendo difficile il quadro completo della situazione. La dinamica dell’accaduto e le cause sono al momento oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

La strage di Capodanno a Crans Montana, l'incendio e l'esplosione durante la festa: almeno 47 morti e 112 feriti gravi - Bottiglie di champagne con sopra fuochi pirotecnici, il lusso che diventa morte, mentre si festeggia l'arrivo del nuovo anno. ilgazzettino.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana, almeno 47 morti. L’ambasciatore italiano: “6 connazionali dispersi, molti corpi irriconoscibili”, ultime news - Gli aggiornamenti in diretta di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, sulla strage di Capodanno a Crans- fanpage.it

In edicola con #Prealpina #Primopiano | Strage di Capodanno sulla montagna svizzera #Varese | Ecco i primi nati del nuovo anno #Varese| L'appello di un papà per la bici rubata #Mila-Cortina | La barista di 101 diventa testimonial #BustoArsizio | Il Papa - facebook.com facebook

Capodanno tra le bombe in Ucraina Mosca: “Strage di civili a Kherson” Lorenzo Cremonesi, @Corriere x.com

