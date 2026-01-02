Strage di Capodanno a Crans-Montana | Tra i feriti circa 100 in condizioni critiche Molti ricoverati non identificati
Nella notte di Capodanno a Crans-Montana si è verificato un grave incidente con circa 100 feriti, molti dei quali in condizioni critiche. Numerosi pazienti sono ancora in attesa di identificazione, rendendo difficile il quadro completo della situazione. La dinamica dell’accaduto e le cause sono al momento oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.
