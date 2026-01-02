Strage di Capodanno a Crans-Montana | oltre 40 morti e 119 feriti indagini sulla sicurezza del locale
Dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, le autorità si concentrano sull’assistenza alle famiglie, l’identificazione delle vittime e la ricostruzione dei fatti. L’incidente al bar La Constellation ha causato oltre 40 morti e 119 feriti. Le indagini mirano a valutare le condizioni di sicurezza del locale e a prevenire eventi simili in futuro, mantenendo alta l’attenzione sulla gestione delle emergenze.
«Accompagnamento delle famiglie con un sostegno psicologico, identificazione delle vittime e ricostruzione dei fatti": ruota attorno a queste tre priorità il lavoro delle autorità svizzere per tentare di fare ordine nel caos che ancora avvolge Crans-Montana, dopo la terribile notte di capodanno nel bar La Constellation. Un incidente che con il passare delle ore rischia di assumere le dimensioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Strage di Capodanno a Crans-Montana: esplosione in un bar, almeno 40 morti e 100 feriti
Leggi anche: Strage di giovanissimi nel rogo di Capodanno a Crans-Montana: almeno 40 morti e 115 feriti: «L'unica via d'uscita dal locale era una scala angusta». Tajani: 6 italiani dispersi, 13 ricoverati Chi sono
Crans-Montana, la perla del jet set svizzero segnata dalla strage di Capodanno; Crans-Montana, strage nel locale: a Capodanno 47 morti tra le fiamme; I nomi dei dispersi italiani e dei ricoverati dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana; Capodanno nero | Che cosa sappiamo della strage a Crans-Montana, finora.
Strage di Capodanno a Crans-Montana, «almeno 40 morti e 119 feriti». Si indaga per omicidio e lesioni - Il ministro Tajani in Svizzera per dare supporto alle famiglie degli italiani dispersi. editorialedomani.it
Strage di Crans-Montana, il racconto: "Ho visto corpi a terra, è stato atroce" - Lo ha raccontato, a poche ore di distanza dalla strage di Capodanno, un giovane che era all'interno del locale in cui si è scatenato il rogo che ha causato feriti e morti nella notte tra il 31 ... tg24.sky.it
Strage di Capodanno a Crans-Montana. Cause, dinamica, identità delle vittime: cosa sappiamo e cosa no - Un flashover ha devastato il bar Le Constellation durante i festeggiamenti. ilfattoquotidiano.it
Strage di Capodanno, 40 morti e 119 feriti. Si indaga per omicidio e lesioni. La procuratrice: “L'incendio causato dalle candeline” x.com
LA STRAGE DI CAPODANNO - Il racconto del cugino: «È senza documenti. Potrebbe essere ricoverato come "paziente ignoto" a Sion, Losanna o Zurigo» - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.