Una tragedia si è consumata a Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno, coinvolgendo alcuni giovani italiani. Dopo l’incidente, si contano vittime e dispersi, mentre le autorità cercano di fare luce sui dettagli. Restano le immagini di un evento che ha lasciato un segno profondo, con i nomi delle persone coinvolte ancora da confermare e la comunità in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Alla fine delle fiamme, delle sirene e della confusione restano solo le coperte stese a terra, i corpi nascosti agli sguardi e quella parola sospesa che pesa più di tutte: disperso. Crans-Montana ha vissuto una giornata di dolore profondo, che ha attraversato anche il confine italiano. Tra le vittime dell’incendio al bar «Le Constellation» ci sono infatti molti connazionali, in gran parte giovanissimi. Il bilancio aggiornato parla di 47 morti e 115 feriti, con almeno sei italiani ancora dispersi e tredici ricoverati in diversi centri specializzati per grandi ustioni. Numeri che sono cambiati più volte nel corso della giornata, mentre famiglie intere cercavano notizie tra ospedali, elenchi provvisori e telefonate senza risposta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Strage di Capodanno a Crans-Montana, i nomi dei giovani italiani coinvolti

