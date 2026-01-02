Strage di Capodanno a Crans-Montana | bilancio terribile Arriva la conferme sulle cause | Fuoco partito dalle candele sulle bottiglie di champagne

La tragedia di Capodanno a Crans-Montana si è conclusa con un bilancio drammatico. Le indagini della magistratura vallese hanno confermato che l'incendio è iniziato dalle candele poste sulle bottiglie di champagne. Questa prima ricostruzione aiuta a chiarire le cause dell’incidente, offrendo un quadro più preciso di quanto accaduto in quella notte nel canton Vallese.

La tragedia che ha colpito il canton Vallese si delinea ora con maggiore precisione grazie alle prime risultanze investigative esposte dalla magistratura locale. Durante una attesa conferenza stampa, la procuratrice generale Beatrice Pilloud ha fornito dettagli cruciali sulla dinamica del rogo, tracciando una linea temporale che parte da un momento di festa per trasformarsi in un dramma collettivo. Le autorità stanno lavorando senza sosta per ricostruire ogni istante di quella serata, cercando di dare risposte alle famiglie delle vittime e ai numerosi feriti che portano ancora i segni del disastro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

