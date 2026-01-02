Strage di Capodanno a Crans-Montana almeno 47 morti L’ambasciatore italiano | 6 connazionali dispersi molti corpi irriconoscibili ultime news

Aggiornamenti sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana: almeno 47 vittime e 115 feriti, con sei italiani ancora dispersi. L’ambasciata italiana segnala che molti corpi sono irriconoscibili. Restano in corso le operazioni di soccorso e le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Questa notizia viene aggiornata in tempo reale per fornire le ultime informazioni sulla drammatica vicenda.

Crans Montana, cosa è sucesso? Le candele vicino al soffitto, una sola uscita e l'effetto tappo: la ricostruzione della strage - Ci sono parecchie circostanze che restano poco chiare sulla tragedia avvenuta a Crans- ilmattino.it

Strage Crans-Montana, l'inviato Guy Chiappaventi (TG La7) scoppia a piangere in diretta: "Vi prego di scusarmi ", video - Guy Chiappaventi in lacrime in diretta al Tg La7 mentre racconta l’incendio di Crans- libero.it

Capodanno tra le bombe in Ucraina Mosca: “Strage di civili a Kherson” Lorenzo Cremonesi, @Corriere x.com

Primo piano | Strage di capodanno in un locale pubblico di Crans Montana (Svizzera): c'è anche una bellunese tra gli oltre 100 feriti. - facebook.com facebook

