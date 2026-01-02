La tragedia di Capodanno a Crans-Montana ha causato almeno 40 vittime e numerosi feriti, con un bilancio che potrebbe aggravarsi. Le autorità indagano su un possibile incendio e omicidio colposo, mentre i proprietari affermano che tutto è stato realizzato secondo le norme. La vicenda rimane sotto stretto esame, con il dolore della comunità ancora vivo e in attesa di ulteriori sviluppi.

Il bilancio della strage di Capodanno è veramente terribile: quaranta morti e 119 feriti, tra cui molti “che lottano tra la vita e la morte. I feriti sono 119, 113 sono stati identificati formalmente e definitivamente. Per altri sei, il processo di identificazione formale e definitiva è ancora in corso. Tra i feriti identificati formalmente, 61 sono cittadini svizzeri. Abbiamo anche 14 cittadini francesi, 11 italiani, quattro serbi, un bosniaco, un belga, un polacco e un portogheseLa tragedia che ha colpito il canton Vallese si delinea ora con maggiore precisione grazie alle prime risultanze investigative esposte dalla magistratura locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Strage di Capodanno a Crans-Montana, almeno 40 morti: “Bilancio può peggiorare”. Si indaga per incendio e omicidio colposi, i proprietari: “Tutto a norma”

Leggi anche: Strage a Crans-Montana, almeno 40 morti, si indaga per incendio e omicidio colposi. Gli italiani sono 11 feriti e 6 dispersi, ultime news

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, 40 i morti: si indaga per omicidio e lesioni

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Crans-Montana, strage nel locale: a Capodanno 47 morti tra le fiamme; Crans-Montana, la perla del jet set svizzero segnata dalla strage di Capodanno; I nomi dei dispersi italiani e dei ricoverati dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana; Capodanno nero | Che cosa sappiamo della strage a Crans-Montana, finora.

Strage di Crans-Montana, la conferma delle autorità svizzere: «Tutto lascia pensare che l’incendio sia partito da candele pirotecniche messe sulle bottiglie» - È questa la pista che gli inquirenti ritengono la più probabile, come emerso dalla conferenza stampa di oggi. vanityfair.it