Strage di Capodanno a Crans-Montana almeno 40 morti | Bilancio può peggiorare Si indaga per incendio e omicidio colposi i proprietari | Tutto a norma
La tragedia di Capodanno a Crans-Montana ha causato almeno 40 vittime e numerosi feriti, con un bilancio che potrebbe aggravarsi. Le autorità indagano su un possibile incendio e omicidio colposo, mentre i proprietari affermano che tutto è stato realizzato secondo le norme. La vicenda rimane sotto stretto esame, con il dolore della comunità ancora vivo e in attesa di ulteriori sviluppi.
Il bilancio della strage di Capodanno è veramente terribile: quaranta morti e 119 feriti, tra cui molti “che lottano tra la vita e la morte. I feriti sono 119, 113 sono stati identificati formalmente e definitivamente. Per altri sei, il processo di identificazione formale e definitiva è ancora in corso. Tra i feriti identificati formalmente, 61 sono cittadini svizzeri. Abbiamo anche 14 cittadini francesi, 11 italiani, quattro serbi, un bosniaco, un belga, un polacco e un portogheseLa tragedia che ha colpito il canton Vallese si delinea ora con maggiore precisione grazie alle prime risultanze investigative esposte dalla magistratura locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
