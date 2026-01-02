Strage Crans-Montana Tajani | 13 italiani feriti e 6 dispersi

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, il ministro Tajani ha aggiornato sulla situazione, confermando 13 italiani feriti e 6 dispersi. Dopo un incontro con le autorità di Sion, si sono approfondite le operazioni di identificazione e ricerca, per fare il punto sulla situazione e coordinare le azioni di soccorso.

“Sono reduce da una riunione al comando della polizia di Sion con il presidente del cantone, il ministro della Sicurezza, il capo della polizia e il procuratore generale, abbiamo fatto un punto della situazione per quanto riguarda dispersi e l’identificazione”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivato a Crans-Montana dopo l’ incendio nella notte di Capodanno in cui sono morte almeno 47 persone. “Per quanto riguarda i dati che noi abbiamo, ci sono 13 italiani feriti, dei quali 3 ricoverati al Niguarda, un quarto sta arrivando sempre al Niguarda, e 6 dispersi. Ci sono ancora 3 feriti non identificati, ci auguriamo che possano essere italiani dispersi”, ha aggiunto Tajani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Strage Crans-Montana, Tajani: "13 italiani feriti e 6 dispersi" Leggi anche: Strage a Crans-Montana, almeno 47 morti. Tajani in Svizzera: “13 feriti e 6 dispersi italiani”, in arrivo quattro 15enni al Niguarda, ultime news Leggi anche: Strage di Crans-Montana, l’ambasciatore: “Sei italiani dispersi e 13 feriti” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Strage di Crans-Montana, 47 morti e 115 feriti. 13 italiani in ospedale, 6 risultano dispersi; Quarto Grado: Crans-Montana, la strage di Capodanno: in diretta il vicepremier Antonio Tajani Video; Crans-Montana, Tajani: Non escludiamo italiani coinvolti; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi. Crans-Montana: l'annuncio e gli aggiornamenti di Tajani dopo l'arrivo in Svizzera - Montana, il ministro degli esteri Antonio Tajani si è recato sul luogo del terribile incendio costato la vita ad almeno 47 persone. notizie.it

Il testimone sardo della strage di Crans-Montana: "Si vedevano le fiammate e i ragazzi uscire" - Ultimo bilancio della tragedia di Capodanno: 47 morti, 6 italiani dispersi e 13 feriti in ospedale. rainews.it

Crans Montana, i sei giovanissimi italiani ancora dispersi. Tajani: “Tra i feriti ci sono 5 persone non identificate” - Resta ancora senza risposta il destino di sei giovanissimi cittadini italiani coinvolti nella strage del bar Costellation di Crans- ilfattoquotidiano.it

Strage Crans-Montana, almeno 47 morti. Dispersi 6 italiani. Oggi Tajani in Svizzera. LIVE

Sky tg24. . Un incendio in un locale di Crans-Montana, in Svizzera, ha provocato una strage con decine di morti e numerosi feriti durante i festeggiamenti di Capodanno. Diverse persone risultano disperse, tra cui alcuni cittadini italiani, mentre altri sono ricover - facebook.com facebook

Strage di Crans Montana, la Farnesina: «47 morti, sei italiani dispersi e 13 feriti». Media: «Nel locale anche dei 13enni, nessuno controllava l'età» | Il fuoco sul soffitto, il flashover: cos'è successo x.com

