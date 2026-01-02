Strage Crans-Montana | giovane romano ferito Sta male ma è vivo
Un giovane romano rimasto ferito nell’incendio di Crans-Montana si trova attualmente ricoverato a Niguarda. La famiglia conferma che, nonostante le condizioni siano difficili, il ragazzo è vivo. La notizia rappresenta un momento di sollievo nel contesto di una tragedia che ha coinvolto diverse persone. La vicenda resta sotto osservazione mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni di tutti i coinvolti.
AGI - "Mio figlio sta male, però è vivo e questa è la cosa più importante per noi". A dirlo, Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei tre ricoverati a Niguarda dopo l 'incendio nel locale a Crans Montana. Il ragazzo, romano, al momento è in coma farmacologico e intubato. "Ha ustioni sul 30-40% del corpo, sulle braccia, sulla schiena e sui capelli" perché "è stato colpito dalle fiamme mentre scappava dal locale", spiega il padre parlando coi giornalisti, raccontando anche di avere parlato con il figlio la sera dell'incidente "mentre lo soccorrevo insieme a ad altre due persone che hanno portato in ospedale" a Sion. 🔗 Leggi su Agi.it
