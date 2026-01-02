Strage Crans Montana Fontana telefona ad ambasciatore italiano

Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha contattato l’ambasciatore italiano in Svizzera per avere aggiornamenti sulla tragedia di Crans-Montana. La telefonata ha inoltre rappresentato un gesto di vicinanza alle famiglie coinvolte e l’assicurazione di supporto istituzionale. Questo incontro sottolinea l’attenzione delle istituzioni italiane nei confronti dei cittadini colpiti da questa drammatica vicenda.

Roma, 2 gen. (askanews) – Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha telefonato all'ambasciatore italiano in Svizzera per un aggiornamento sui nostri connazionali, per manifestare vicinanza e solidarietà alle famiglie e per offrire la piena disponibilità al supporto istituzionale, a seguito della strage di Crans-Montana. "La Camera dei deputati si stringe alle famiglie coinvolte e ai feriti – dichiara Fontana -. Ringrazio gli operatori, il personale diplomatico e il personale medico sanitario che, anche in Italia, stanno lavorando senza sosta per prestare soccorso, cure e aiuti.

