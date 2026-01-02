Strage Crans-Montana ecco cosa è successo veramente all’interno del locale

Nella notte di San Silvestro, il bar Le Constellation a Crans-Montana è stato teatro di un evento tragico. Ecco un resoconto dettagliato di quanto accaduto e delle circostanze che hanno portato a questa drammatica vicenda, offrendo una panoramica chiara e obiettiva di quanto successo.

L’inferno nella notte di San Silvestro. A Crans-Montana, nel bar Le Constellation, ha avuto luogo una delle vicende più tragiche degli ultimi anni. I numeri parlano al momento di 47 morti e 112 feriti. Ma cosa è successo davvero? Come ha potuto l’incendio propagarsi così rapidamente? Perché cosi tanti morti e feriti gravi? E che cos’è il flashover di cui tanto si sta parlando in questi giorni? Procediamo con ordine e proviamo a spiegare con precisione il dramma che si è consumato nella notte fra il 31 dicembre e il 1° gennaio. Come si è scatenato l’inferno. Alcuni racconti riferiscono di una giovane sollevata sulle spalle da un cameriere, entrata nella sala del seminterrato mentre sventolava una bottiglia di champagne con una «fontanella», una sorta di candela scintillante che viene sistemata appunto sopra le bottiglie. 🔗 Leggi su Panorama.it

