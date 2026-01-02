Strage Crans-Montana direttore generale Niguarda | Oggi altri quattro pazienti in arrivo

Il direttore generale dell’Ospedale Niguarda, Alberto Zoli, ha comunicato che il nosocomio sta accogliendo oltre la normale capacità di posti nel centro ustioni per i pazienti italiani feriti nella strage di Crans-Montana. Oggi sono previsti ulteriori quattro arrivi, evidenziando l’impegno dell’ospedale nel gestire questa emergenza. La situazione rimane sotto controllo, con attenzione particolare alle esigenze dei pazienti e alla gestione delle risorse.

Il Direttore generale del Niguarda Alberto Zoli, parlando coi cronisti in merito agli italiani feriti nella strage di Crans-Montana, ha riepilogato che il nosocomio milanese sta garantendo posti nel centro ustioni “oltre la capienza nostra abituale”. Zoli ha poi sottolineato: “La disponibilità nel centro ustioni, nelle terapie intensive e nelle sale operatorie à garantita tanto da poter fare arrivare oggi altri quattro pazienti”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Strage Crans-Montana, direttore generale Niguarda: "Oggi altri quattro pazienti in arrivo" Leggi anche: Strage Crans-Montana, Bertolaso: “Altri quattro giovani in arrivo al Niguarda. Identificati 6 italiani feriti non trasportabili” Leggi anche: Strage di Crans Montana: allertato Centro ustionati del Niguarda, in arrivo i primi tre pazienti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Strage di Crans-Montana, l'omaggio alle vittime: la veglia fuori dal locale; Strage di Crans-Montana, il direttore del Corriere del Ticino a : Colpito tutto il mondo, peggior modo per iniziare il 2026; Le notizie di giovedì 1° gennaio sulla strage in Svizzera; Strage di Crans-Montana, 47 morti e 115 feriti. 13 italiani in ospedale, 6 risultano dispersi. Strage Crans-Montana, direttore generale Niguarda: "Oggi altri quattro pazienti in arrivo" - Il Direttore generale del Niguarda Alberto Zoli, parlando coi cronisti in merito agli italiani feriti nella Strage di Crans- stream24.ilsole24ore.com

I medici di Niguarda sui feriti di Crans-Montana: “Fondamentale intervenire chirurgicamente il prima possibile” - Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, direttore del Centro Ustioni, fa il punto sui tre ragazzi trasportati e ricoverati a Milano dopo la strage di capodanno. msn.com

Strage Crans-Montana, direttore centro ustioni Niguarda: "Operato ragazzo ferito, è stabile" - Per noi è importantissimo operarli precocemente, il ragazzo da un punto di ... stream24.ilsole24ore.com

Sky tg24. . Un incendio in un locale di Crans-Montana, in Svizzera, ha provocato una strage con decine di morti e numerosi feriti durante i festeggiamenti di Capodanno. Diverse persone risultano disperse, tra cui alcuni cittadini italiani, mentre altri sono ricover - facebook.com facebook

Strage di Crans Montana, la Farnesina: «47 morti, sei italiani dispersi e 13 feriti». Media: «Nel locale anche dei 13enni, nessuno controllava l'età» | Il fuoco sul soffitto, il flashover: cos'è successo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.