Strage Crans esperti Sima e Gbc Italia | tragedia evitabile

Gli esperti della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) e del Green Building Council Italia sottolineano che l’incidente di Crans Montana è una tragedia evitabile. L’evento, verificatosi in Svizzera durante la notte di Capodanno, evidenzia l’importanza di interventi preventivi e di una maggiore attenzione alle condizioni di sicurezza ambientale e strutturale.

Roma, 2 gen. (askanews) – L’incidente di Crans Montana rappresenta l’ennesima tragedia evitabile. Lo affermano gli esperti della Società italiana di medicina ambientale (Sima) e Green Building Council Italia, intervenendo sul disastro avvenuto in Svizzera la notte di Capodanno. Le prime ricostruzioni relative alla tragedia di Crans Montana parlano di una scena purtroppo familiare agli esperti di sicurezza: un locale sotterraneo affollatissimo, soffitti e rivestimenti in legno e materiali altamente combustibili, una scala stretta come unico collegamento con l’esterno. In questo contesto, una “fiamma di festa” – una candela o uno sparkler montato su una bottiglia di champagne – viene sollevata in alto, a pochi centimetri dal soffitto: bastano alcune scintille per innescare il materiale soprastante Ma c’è una domanda che, dopo decenni di studi e inchieste, non possiamo più evitare: com’è possibile che, nel 2026, in spazi chiusi e affollati si continui a usare fiamme libere, botti, fontane pirotecniche e altri dispositivi infiammabili come se fosse un gioco innocuo? – Si domandano Sima e Gbc Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Crans-Montana “tragedia evitabile”: tutti gli errori Leggi anche: Strage di Crans-Montana, Cristina Chiabotto e famiglia in vacanza nella località della strage: "Che tragedia" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Strage Crans, esperti Sima e Gbc Italia: tragedia evitabile - Lo affermano gli esperti della Società italiana di medicina ambientale (Sima) e Green Building Council ... msn.com

Crans-Montana “tragedia evitabile”: tutti gli errori - Nella memoria collettiva restano, tra gli altri: il The Station Nightclub di West Warwick, Rhode Island (Usa 2003): i pirotecnici ... msn.com

Crans Montana, Sima: "Vietare pirotecnici nei locali chiusi". Ecco tutte le stragi del passato - L'incidente di Crans Montana rappresenta l'ennesima tragedia evitabile. msn.com

Sky tg24. . Un incendio in un locale di Crans-Montana, in Svizzera, ha provocato una strage con decine di morti e numerosi feriti durante i festeggiamenti di Capodanno. Diverse persone risultano disperse, tra cui alcuni cittadini italiani, mentre altri sono ricover - facebook.com facebook

Strage di Crans Montana, la Farnesina: «47 morti, sei italiani dispersi e 13 feriti». Media: «Nel locale anche dei 13enni, nessuno controllava l'età» | Il fuoco sul soffitto, il flashover: cos'è successo x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.