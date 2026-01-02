Strage Crans cordoglio Fontana | Camera dei Deputati esprime dolore immenso

La Camera dei Deputati esprime il proprio cordoglio per la tragedia di Crans-Montana, manifestando vicinanza alle famiglie delle vittime e alla comunità svizzera colpita dall’accaduto. Un gesto di solidarietà in un momento di grande dolore, sottolineando l’importanza di ricordare e rispettare la sofferenza condivisa.

Roma, 2 gen. (askanews) – “Mi stringo ai familiari delle vittime della tragedia di Crans-Montana. Sono vicino al popolo svizzero e alla comunità locale per questo immenso dolore che li ha colti in ore di festa per il nuovo anno. Rivolgo un sentito ringraziamento a chi sta lavorando per prestare soccorso e al personale italiano che sta collaborando con la Svizzera”. Lo ha affermato il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, esprimendo il cordoglio del Parlamento italiano per la strage di Capodanno a Crans Montana. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

