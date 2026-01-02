Strage Capodanno il racconto di chi si è salvato | Gente con pelle bruciata e senza capelli le urla strazianti
Durante la notte di Capodanno a Crans-Montana, alcuni testimoni hanno condiviso le proprie testimonianze sulla tragedia avvenuta. Raccontano di persone con pelle bruciata e senza capelli, delle urla strazianti che hanno riempito l’area. Queste testimonianze offrono uno sguardo diretto su quanto accaduto, evidenziando la gravità dell’incidente e l’impatto sulla comunità coinvolta.
Alcuni testimoni sul luogo della strage della notte di Capodanno avvenuta a Crans-Montana (Svizzera) hanno raccontato a Fanpage.it i momenti immediatamente successivi alla deflagrazione e la fuga dalle fiamme. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Crans-Montana, parla il testimone: “Persone con la pelle bruciata e senza capelli. Sembrava l’inferno”
Leggi anche: Strage in Svizzera, il dramma di un testimone: «Fumo, urla, persone bruciate e gente a terra. Sembrava l?inferno»
Il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana è destinato a peggiorare; Strage in Svizzera la notizia dall’ospedale sui tre italiani ricoverati è appena arrivata.
Strage di Capodanno a Crans-Montana, il racconto di un giovane italiano presente nel locale - Montana, il racconto di un italiano presente nel locale: "Portavano bottiglie di champagne con le candele, poi il locale ha preso fuoco". corrierenazionale.it
La strage di Capodanno a Crans Montana, l'incendio e l'esplosione durante la festa: almeno 47 morti e 112 feriti gravi - Bottiglie di champagne con sopra fuochi pirotecnici, il lusso che diventa morte, mentre si festeggia l'arrivo del nuovo anno. ilgazzettino.it
Strage di Crans-Montana, il racconto dei testimoni: "Sembrava un film dell'orrore" - Al momento sono 47 le vittime e oltre 100 i feriti in seguito all’esplosione all’interno del locale Le Constellation a Crans- notizie.it
Strage di Capodanno a Crans-Montana: "tanto non controllano" - facebook.com facebook
Il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana è destinato a peggiorare. Il consigliere di stato del Canton Vallese Stéphane Ganzer dice che "tra le 80 e le 100 persone sarebbero in condizioni critiche" x.com
