Strage Capodanno il racconto di chi si è salvato | Gente con pelle bruciata e senza capelli le urla strazianti

Durante la notte di Capodanno a Crans-Montana, alcuni testimoni hanno condiviso le proprie testimonianze sulla tragedia avvenuta. Raccontano di persone con pelle bruciata e senza capelli, delle urla strazianti che hanno riempito l’area. Queste testimonianze offrono uno sguardo diretto su quanto accaduto, evidenziando la gravità dell’incidente e l’impatto sulla comunità coinvolta.

La strage di Capodanno a Crans Montana, l'incendio e l'esplosione durante la festa: almeno 47 morti e 112 feriti gravi - Bottiglie di champagne con sopra fuochi pirotecnici, il lusso che diventa morte, mentre si festeggia l'arrivo del nuovo anno. ilgazzettino.it

Strage di Crans-Montana, il racconto dei testimoni: "Sembrava un film dell'orrore" - Al momento sono 47 le vittime e oltre 100 i feriti in seguito all’esplosione all’interno del locale Le Constellation a Crans- notizie.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana: "tanto non controllano" - facebook.com facebook

Il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana è destinato a peggiorare. Il consigliere di stato del Canton Vallese Stéphane Ganzer dice che "tra le 80 e le 100 persone sarebbero in condizioni critiche" x.com

