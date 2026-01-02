Strage a Crans-Montana l’ambasciatore italiano | Molti corpi irriconoscibili serve tempo per il riconoscimento

L'ambasciatore italiano a Crans-Montana ha confermato che molte delle vittime dell'incidente sono irriconoscibili a causa delle gravi ustioni. Il processo di identificazione richiederà tempi più lunghi del previsto, rendendo difficile stabilire con certezza le identità delle persone coinvolte. La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale e richiede una gestione delicata e rispettosa delle famiglie interessate.

"Molti sono devastati dalle ustioni e purtroppo in queste condizioni non sarà facile risalire alle loro identità. Noi ci stiamo attrezzando allestendo una piccola unità di crisi in paese per potere assistere le famiglie in arrivo. E forniremo tutto il supporto per affrontare giorni che si prospettano comprensibilmente difficili. Le incontrerò insieme al ministro Tajani che oggi sarà qui e vedrà anche le autorità svizzere". L'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, parla a Repubblica all'indomani dell'incendio che ha devastato le vite di 47 persone, presumibilmente tutti giovani, e ne ha ferite 112, alcuni in maniera molto grave, con ustioni profonde.

