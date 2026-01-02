Strage a Crans-Montana i primi attimi dopo lo scoppio dell’incendio | un ragazzo prova a spegnere le fiamme con un maglione

Dopo l’incendio che ha colpito il locale Le Costellation a Crans-Montana, in Svizzera, sono stati condivisi sui social i primi momenti di emergenza. Tra le immagini si vede un ragazzo tentare di spegnere le fiamme con un maglione, mentre le autorità stanno investigando sulle cause dell’incidente. L’incidente ha causato la perdita di 47 vite, segnando profondamente la comunità locale.

Alcuni video pubblicati sui social mostrano i primi istanti dopo l’inizio dell’incendio che ha distrutto il locale di Crans-Montana Le Costellation, in Svizzera, uccidendo 47 persone. Nel primo filmato si vede i ragazzi che, ancora inconsapevoli della gravità di ciò che sta accadendo, riprendono le fiamme sul soffitto con il cellulare. Uno di loro prova a spegnerle con un maglione. Il panico si scatena poco dopo quando il rogo si estende e le fiamme avvolgono tutte le pareti, trasformando il locale in una trappola mortale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strage a Crans-Montana, i primi attimi dopo lo scoppio dell’incendio: un ragazzo prova a spegnere le fiamme con un maglione Leggi anche: In un video l’inizio dell’incendio nel bar di Crans-Montana: alcuni ragazzi provano a spegnere le fiamme Leggi anche: In un video l’inizio dell’incendio nel bar di Crans-Montana: alcuni ragazzi provano a spegnere le fiamme Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Strage Crans-Montana, la macchina dei soccorsi: primi tre ustionati in arrivo al Niguarda di Milano; Strage di Crans Montana: arrivano i primi 3 pazienti al Niguarda dalla Svizzera; Crans-Montana, strage nel locale: a Capodanno 47 morti tra le fiamme; I nomi dei dispersi italiani e dei ricoverati dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana. Strage Crans-Montana, la macchina dei soccorsi: primi tre ustionati in arrivo al Niguarda di Milano - Tre pazienti gravemente ustionati in arrivo al centro specializzato del Niguarda. ilfattoquotidiano.it

Strage in Svizzera, Emanuele Galeppini è la prima vittima ufficiale: aveva 16 anni, giocava a golf e viveva a Dubai con la famiglia - Montana, in Svizzera, è Emanuele Galeppini, 16 anni, nato a Genova e da qualche anno residente a Dubai con ... leggo.it

La strage dei ragazzi a Crans-Montana: almeno 47 morti. Chi sono i 6 dispersi italiani. “Trappola di fuoco, solo una scala stretta per scappare” - Incendio nel bar, oltre 110 feriti per lo più giovanissimi nella celebre località sciistica in Svizzera. quotidiano.net

Strage a Crans-Montana, la Farnesina: 19 italiani coinvolti tra feriti e dispersi - facebook.com facebook

Crans-Montana, strage di Capodanno. Un centinaio di feriti in condizioni critiche, nel bar anche tredicenni x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.