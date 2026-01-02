Strage a Crans Montana dispersa una ragazza di 16 anni originaria di Arona

Una ragazza di 16 anni originaria di Arona è dispersa a seguito della strage a Crans Montana. La famiglia di Chiara Costanzo, residente a Milano ma con radici nel Lago Maggiore, si trova in stato di preoccupazione. Chiara, figlia dei residenti aronesi, è al momento irreperibile, suscitando apprensione tra i familiari e la comunità locale.

Sono ore di apprensione ad Arona per una ragazza di 16 anni che risulta tra i dispersi.La famiglia di Chiara Costanzo infatti, che abita a Milano con i genitori, è originaria del Lago Maggiore: suo nonno, Cesare Costanzo, era molto noto ad Arona per il suo impegno come difensore civico.La 16enne. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Incendio a Crans-Montana, una ragazza milanese di 16 anni è ricoverata in coma a Zurigo Leggi anche: Crans Montana, ragazza di 16 anni di Milano in coma dopo l’esplosione. Ustionato un amico Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Strage di Crans-Montana, 47 morti e 115 feriti. 13 italiani in ospedale, 6 risultano dispersi; Le notizie di giovedì 1° gennaio sulla strage in Svizzera; Strage di Crans Montana: arrivano i primi 3 pazienti al Niguarda dalla Svizzera; Crans Montana, la ricerca disperata dei genitori dei ragazzi dispersi nell'incendio. Strage di Crans-Montana, chi sono i sei ragazzi italiani dispersi. L'appello disperato delle famiglie coinvolte: "Aiutateci a trovarli" - La scorsa notte, la Farnesina ha reso noti anche i nomi di 12 dei 13 ragazzi che, salvo errori, risultano nella lista dei feriti ... affaritaliani.it

Strage di Crans-Montana, sono sei gli italiani dispersi: i nomi - Sono ancora sei al momento gli italiani che risultano dispersi a seguito dell’esplosione avvenuta la notte di Capodanno all’interno del locale Le Constellation a Crans- notizie.it

Strage di Crans-Montana, i familiari alla disperata ricerca dei propri cari: le autorità svizzere aprono un account social per aiutarli - Montana, le autorità svizzere hanno aperto un account su Instagram per aiutare i familiari dei dispersi ... notizie.it

Sky tg24. . Un incendio in un locale di Crans-Montana, in Svizzera, ha provocato una strage con decine di morti e numerosi feriti durante i festeggiamenti di Capodanno. Diverse persone risultano disperse, tra cui alcuni cittadini italiani, mentre altri sono ricover - facebook.com facebook

Strage di Crans Montana, la Farnesina: «47 morti, sei italiani dispersi e 13 feriti». Media: «Nel locale anche dei 13enni, nessuno controllava l'età» | Il fuoco sul soffitto, il flashover: cos'è successo x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.