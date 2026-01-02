Strage a Crans Montana anche un 19enne di Baveno tra i feriti

Durante la notte di Capodanno a Crans Montana, un incendio ha coinvolto un locale, causando diverse persone ferite. Tra i feriti figura anche Gregory Esposito, 19 anni di Baveno, che si trovava in vacanza in Svizzera presso la casa dello zio. L’incidente ha portato all’intervento delle autorità locali, mentre le condizioni dei feriti sono ancora sotto monitoraggio.

Ci sarebbe anche un 19enne di Baveno tra i feriti della notte di Capodanno a Crans Montana.Si tratta di Gregory Esposito, un ragazzo di 19 anno che si trovava in vacanza a casa dello zio in Svizzera e che era nel locale dove è scoppiato il devastante incendio.Il ragazzo è stato prima ricoverato.

