Strage a Crans-Montana almeno 47 morti Palazzo Chigi | 13 feriti e 6 dispersi italiani identificazione vittime complessa ultime news

Gli aggiornamenti in diretta di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera: il bilancio è di almeno 47 morti e 115 feriti, 6 gli italiani dispersi e decine di feriti: 2 gravi in Svizzera, 3 al Niguarda di Milano. Ipotesi flashover. L'ambasciatore: "Corpi non riconoscibili". Tajani in Svizzera. Federgolf: "Tra le vittime Emanuele Galeppini". 🔗 Leggi su Fanpage.it
La strage dei ragazzi a Crans-Montana: almeno 47 morti. Chi sono i 6 dispersi italiani. “Trappola di fuoco, solo una scala stretta per scappare” - Incendio nel bar, oltre 110 feriti per lo più giovanissimi nella celebre località sciistica in Svizzera. quotidiano.net
Strage di Capodanno a Crans-Montana, almeno 47 morti. L’ambasciatore italiano: “6 connazionali dispersi, molti corpi irriconoscibili”, ultime news - Gli aggiornamenti in diretta di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, sulla strage di Capodanno a Crans- fanpage.it
