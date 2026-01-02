Strage a Crans-Montana almeno 47 morti Oggi Tajani in SVizzera Farnesina | 19 italiani coinvolti tra feriti e dispersi ultime news

Aggiornamenti sulla tragedia di Crans-Montana del 2 gennaio 2026: almeno 47 vittime e 115 feriti, con 6 italiani ancora dispersi. La Farnesina comunica che tra i feriti ci sono due italiani in condizioni gravi. Oggi il ministro Tajani si trova in Svizzera per seguire da vicino l’evolversi della situazione. Restano in corso le operazioni di soccorso e le verifiche sulle cause dell’incidente.

Gli aggiornamenti in diretta di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera: il bilancio è di almeno 47 morti e 115 feriti, 6 gli italiani dispersi e decine di feriti: 2 gravi in Svizzera, 3 al Niguarda di Milano. Ipotesi flashover. L'ambasciatore: "Corpi non riconoscibili". Oggi Tajani in Svizzera. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Svizzera, strage a Crans Montana: 47 morti e 100 feriti. Tajani: “15 italiani ricoverati e altrettanti dispersi” Leggi anche: Strage a Crans-Montana, almeno 47 morti in Svizzera. L’ambasciatore italiano: “6 connazionali dispersi, molti corpi irriconoscibili”, ultime news La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Crans-Montana: almeno 47 morti, 112 i feriti. Italiani: 2 gravi in Svizzera, 3 al Niguarda - Aggiornamento del 02 Gennaio delle ore 06:36; Strage alla festa di Capodanno, almeno 47 morti tra le fiamme a Crans-Montana. Sei italiani dispersi e 13 in ospedale; Strage Crans: almeno 40 morti e 112 feriti tra cui 13 italiani. Sei i connazionali ancora dispersi; Strage Svizzera, le storie degli italiani dispersi a Crans-Montana. La strage di Capodanno a Crans Montana, l'incendio e l'esplosione durante la festa: almeno 47 morti e 112 feriti gravi - Bottiglie di champagne con sopra fuochi pirotecnici, il lusso che diventa morte, mentre si festeggia l'arrivo del nuovo anno. ilgazzettino.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana, almeno 47 morti. L’ambasciatore italiano: “6 connazionali dispersi, molti corpi irriconoscibili”, ultime news - Gli aggiornamenti in diretta di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, sulla strage di Capodanno a Crans- fanpage.it

Strage alla festa di Capodanno, almeno 47 morti tra le fiamme a Crans-Montana. Sei italiani dispersi e 13 in ospedale - Riguardo ai feriti, l'ultimo bilancio diffuso in serata è di 13 ragazzi ricoverati in ospedale: 2 sedicenni e una ragazza di 30 anni sono stati trasferiti al Niguarda di Milano, con ustioni sul 30- ansa.it

Crans-Montana, strage di Capodanno. Un centinaio di feriti in condizioni critiche, nel bar anche tredicenni x.com

02/01 - Strage a Capodanno a Crans-Montana - Mattarella punta sulla pace - Al via i saldi invernali - facebook.com facebook

