Strage a Crans-Montana almeno 47 morti in Svizzera L’ambasciatore italiano | 6 connazionali dispersi molti corpi irriconoscibili ultime news
Aggiornamenti sulla tragedia di Crans-Montana, Svizzera, avvenuta il 2 gennaio 2026. Sono confermati almeno 47 decessi e 115 feriti, con sei italiani ancora dispersi. L’ambasciata italiana sta monitorando la situazione e fornendo assistenza. Questa notizia viene aggiornata in tempo reale per condividere le ultime informazioni su quanto accaduto durante la notte di Capodanno.
Gli aggiornamenti in diretta di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera: il bilancio è di almeno 47 morti e 115 feriti, 6 gli italiani dispersi. L'ambasciatore: "Corpi non riconoscibili". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Crans-Montana: almeno 47 morti, 112 i feriti. Italiani: 2 gravi in Svizzera, 3 al Niguarda - Aggiornamento del 02 Gennaio delle ore 06:36; Strage alla festa di Capodanno, almeno 47 morti tra le fiamme a Crans-Montana. Sei italiani dispersi e 13 in ospedale; Esplosione a Crans-Montana, dalla dinamica dell'incendio alle vittime: cosa sappiamo; Crans-Montana, strage nel locale: a Capodanno 47 morti tra le fiamme.
La strage di Capodanno a Crans Montana, l'incendio e l'esplosione durante la festa: almeno 47 morti e 112 feriti gravi - Bottiglie di champagne con sopra fuochi pirotecnici, il lusso che diventa morte, mentre si festeggia l'arrivo del nuovo anno. ilgazzettino.it
Strage alla festa di Capodanno, almeno 47 morti tra le fiamme a Crans-Montana. Sei italiani dispersi e 13 in ospedale - Riguardo ai feriti, l'ultimo bilancio diffuso in serata è di 13 ragazzi ricoverati in ospedale: 2 sedicenni e una ragazza di 30 anni sono stati trasferiti al Niguarda di Milano, con ustioni sul 30- ansa.it
Strage di Capodanno di Crans-Montana, l’incendio potrebbe essere partito dalle candele sullo champagne - Il ministro Tajani oggi in Svizzera: «Difficilissimo identificare le vittime. editorialedomani.it
Strage a Crans Montana. Un 16enne che era all'interno del locale racconta come ha preso fuoco il soffitto. - facebook.com facebook
Crans-Montana, strage di Capodanno. Media: “A Le Costellation ingresso consentito anche ai minorenni” x.com
