Strage a Crans-Montana almeno 47 morti in Svizzera L’ambasciatore italiano | 6 connazionali dispersi molti corpi irriconoscibili ultime news

Aggiornamenti sulla tragedia di Crans-Montana, Svizzera, avvenuta il 2 gennaio 2026. Sono confermati almeno 47 decessi e 115 feriti, con sei italiani ancora dispersi. L’ambasciata italiana sta monitorando la situazione e fornendo assistenza. Questa notizia viene aggiornata in tempo reale per condividere le ultime informazioni su quanto accaduto durante la notte di Capodanno.

Strage alla festa di Capodanno, almeno 47 morti tra le fiamme a Crans-Montana. Sei italiani dispersi e 13 in ospedale - Riguardo ai feriti, l'ultimo bilancio diffuso in serata è di 13 ragazzi ricoverati in ospedale: 2 sedicenni e una ragazza di 30 anni sono stati trasferiti al Niguarda di Milano, con ustioni sul 30- ansa.it

Strage di Capodanno di Crans-Montana, l’incendio potrebbe essere partito dalle candele sullo champagne - Il ministro Tajani oggi in Svizzera: «Difficilissimo identificare le vittime. editorialedomani.it

Strage a Crans Montana. Un 16enne che era all'interno del locale racconta come ha preso fuoco il soffitto. - facebook.com facebook

Crans-Montana, strage di Capodanno. Media: “A Le Costellation ingresso consentito anche ai minorenni” x.com

