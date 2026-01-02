Strage a Crans-Montana almeno 40 morti Gli italiani sono 11 feriti e 6 dispersi | Identificazione ancora in corso ultime news
Aggiornamenti sulla tragedia di Crans-Montana del 2 gennaio 2026: almeno 40 vittime e 115 feriti. Tra i feriti, 11 italiani sono rimasti feriti e 6 risultano ancora dispersi, con l’identificazione in corso. La vicenda ha sconvolto la comunità internazionale, mentre le autorità continuano le operazioni di soccorso e accertamento.
Gli aggiornamenti in diretta di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera: il bilancio è di almeno 40 morti e 115 feriti, 6 gli italiani dispersi e 11 feriti: 2 gravi in Svizzera, 3 al Niguarda di Milano. Ipotesi flashover. L'ambasciatore: "Corpi non riconoscibili". Tajani in Svizzera. Federgolf: "Tra le vittime Emanuele Galeppini". 🔗 Leggi su Fanpage.it
