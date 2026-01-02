Strage a Crans-Montana almeno 40 morti Gli italiani sono 11 feriti e 6 dispersi | Identificazione ancora in corso ultime news

Aggiornamenti sulla tragedia di Crans-Montana del 2 gennaio 2026: almeno 40 vittime e 115 feriti. Tra i feriti, 11 italiani sono rimasti feriti e 6 risultano ancora dispersi, con l’identificazione in corso. La vicenda ha sconvolto la comunità internazionale, mentre le autorità continuano le operazioni di soccorso e accertamento.

La strage dei ragazzi a Crans-Montana: almeno 47 morti. Chi sono i 6 dispersi italiani. “Trappola di fuoco, solo una scala stretta per scappare” - Incendio nel bar, oltre 110 feriti per lo più giovanissimi nella celebre località sciistica in Svizzera. quotidiano.net

Strage di Crans Montana, gli aggiornamenti e le notizie | Almeno 47 morti e 112 feriti nell'incendio del locale - Una sedicenne è in coma al Niguarda di Milano. tg.la7.it

Sky tg24. . Un incendio in un locale di Crans-Montana, in Svizzera, ha provocato una strage con decine di morti e numerosi feriti durante i festeggiamenti di Capodanno. Diverse persone risultano disperse, tra cui alcuni cittadini italiani, mentre altri sono ricover - facebook.com facebook

Strage di Crans Montana, la Farnesina: «47 morti, sei italiani dispersi e 13 feriti». Media: «Nel locale anche dei 13enni, nessuno controllava l'età» | Il fuoco sul soffitto, il flashover: cos'è successo x.com

