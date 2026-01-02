Strade dissetate dai lavori per la fibra e non solo la rabbia del sindaco

Il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, ha espresso preoccupazione per il deterioramento della rete viaria cittadina, causato dai lavori per la fibra e altri interventi eseguiti in modo insoddisfacente. La situazione ha portato il primo cittadino a chiedere un intervento urgente alla prefetta di Latina, Vittoria Ciaramella. La questione evidenzia le criticità legate alla gestione dei lavori pubblici e al rispetto delle normative di ripristino.

Esplode la rabbia del sindaco di Cisetrna Valentino Mantini per "il degrado crescente della rete viaria cittadina causato dalle opere realizzate da altri enti e da ripristini eseguiti in modo inadeguato", tanto da chiedere l'intervento urgente della prefetta di Latina Vittoria Ciaramella.

