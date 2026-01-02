Storie di Natale dal mondo per festeggiare l' Epifania

Il 6 gennaio, presso il Nostos Teatro di Aversa, si celebra l’Epifania con uno spettacolo teatrale. Alle ore 17:30, prende vita il secondo appuntamento della stagione Approdi 25, offrendo un momento di cultura e tradizione in occasione di questa festività. Un’occasione per condividere storie di Natale dal mondo e riscoprire il valore del teatro nel periodo festivo.

Il giorno dell’Epifania al Nostos Teatro di Aversa si festeggia con il teatro. Martedì 6 gennaio, alle ore 17:30, il palcoscenico ospita il secondo titolo della stagione Approdi 25.26 Come and play: “Nella Neve - Storie di Natale dal mondo”, una produzione firmata Il Teatro nel Baule.Lo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

