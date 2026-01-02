Storie di Natale dal mondo per festeggiare l' Epifania

Il 6 gennaio, presso il Nostos Teatro di Aversa, si celebra l’Epifania con uno spettacolo teatrale. Alle ore 17:30, prende vita il secondo appuntamento della stagione Approdi 25, offrendo un momento di cultura e tradizione in occasione di questa festività. Un’occasione per condividere storie di Natale dal mondo e riscoprire il valore del teatro nel periodo festivo.

Il giorno dell’Epifania al Nostos Teatro di Aversa si festeggia con il teatro. Martedì 6 gennaio, alle ore 17:30, il palcoscenico ospita il secondo titolo della stagione Approdi 25.26 Come and play: “Nella Neve - Storie di Natale dal mondo”, una produzione firmata Il Teatro nel Baule.Lo. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Storie di Natale dal mondo per festeggiare l'Epifania Leggi anche: “Grande festa della Befana”, gli appuntamenti previsti a Formigine per festeggiare l’epifania Leggi anche: Storie di quotidiana resistenza e altri sguardi dal mondo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Natale 2025, i festeggiamenti nel mondo. FOTO; Storie di Natale dal mondo per festeggiare l'Epifania; I 30 film di Natale più belli di sempre da vedere in streaming; Natale nel mondo: dal pollo fritto giapponese al gatto gigante islandese. Storie di Natale dal mondo per festeggiare l'Epifania - Martedì 6 gennaio, alle ore 17:30, il palcoscenico ospita il secondo titolo della stagione Approdi 25. casertanews.it

Il Natale nel mondo: come si festeggia nelle diverse culture? - Il Natale nel mondo si festeggia con tradizioni curiose, ma sempre per celebrare la Natività di Nostro Signore Gesù Cristo ... romait.it

Perché Natale si festeggia il 25 dicembre? La storia e le tradizioni - Per i cattolici il Natale celebra la nascita di Gesù, ma le sue origini si intrecciano con tradizioni più antiche: storia e tradizioni. meteo.it

RACCONTI DI NATALE 2025/26 Giovedì 8 gennaio alle 17 vi aspettiamo con "Chi si vede! Storie e sguardi di specie", una conferenza semiseria sulla Vista degli animali! Aneddoti poetici e informazioni scientifiche sono mescolate nel racconto di un’ottica o - facebook.com facebook

“Da Betlemme al Polo Nord e ritorno - Storie del Natale” è un viaggio narrativo tra tradizione e immaginazione, raccontato da Nello Del Gatto. Quattro storie che esplorano le origini e le leggende del Natale. @radio3_rai Ascolta su #RaiPlaySound bit.ly/3KP x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.