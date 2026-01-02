Stipendio scuola arretrati possibili a gennaio con emissione speciale Quale differenza tra lordo e netto RISPOSTE AI QUESITI

Il contratto scuola 2022-24 è stato firmato il 23 dicembre, aprendo la strada a eventuali aumenti salariali e arretrati a partire da gennaio, con emissione speciale. In questa occasione, si chiariscono le differenze tra lordo e netto per docenti e ATA, offrendo risposte chiare e precise ai principali quesiti. Per approfondire, si consiglia di consultare le analisi di Orizzonte Scuola e le interviste specialistiche disponibili online.

Contratto Scuola 2022-2024: aumenti in arrivo, 1.600 euro di arretrati, e cosa cambia nel cedolino. Pillole di Question Time - Nel question time del 29 dicembre su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, è stato fatto il punto sullo stato del Contratto Scuola 2022- orizzontescuola.it

Scuola, nel 2026 aumenti per docenti e ATA: gli importi - 2024: aumenti fino a 144 euro al mese per docenti e 105 per ATA, arretrati e tabelle degli stipendi. catania.liveuniversity.it

E' online da qualche ora l'importo dello stipendio di gennaio 2026 per docenti e ATA a tempo indeterminato o determinato con contratto al 31 agosto o 30 giugno 2026. Nessuna sorpresa dell'ultimo minuto: la cifra rispecchia quella usuale della mensilità c… x.com

