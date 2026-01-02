Stipendio scuola arretrati possibili a gennaio con emissione speciale Quale differenza tra lordo e netto RISPOSTE AI QUESITI
Il contratto scuola 2022-24 è stato firmato il 23 dicembre, aprendo la strada a eventuali aumenti salariali e arretrati a partire da gennaio, con emissione speciale. In questa occasione, si chiariscono le differenze tra lordo e netto per docenti e ATA, offrendo risposte chiare e precise ai principali quesiti. Per approfondire, si consiglia di consultare le analisi di Orizzonte Scuola e le interviste specialistiche disponibili online.
Lo scorso 23 dicembre è arrivata la firma definitiva per il contratto scuola 2022-24. Cosa è previsto per docenti e ATA, quando arriveranno gli aumenti e gli arretrati previsti? Per fare il punto della situazione e capire le differenze tra lordo e netto (sia per docenti che per ATA), la redazione di Orizzonte Scuola ha realizzato una puntata di Question Time con ospite Francesco Sciandrone (Uil Scuola Rua). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Aumenti e arretrati stipendi per docenti e ATA, quando arriveranno? Quale differenza tra lordo e netto? QUESTION TIME con Sciandrone (Uil Scuola Rua) LIVE Martedì 30 dicembre alle 15:00
Leggi anche: Aumenti e arretrati stipendi per docenti e ATA, quando arriveranno? Quale differenza tra lordo e netto? QUESTION TIME con Sciandrone (Uil Scuola Rua) LIVE Martedì 30 dicembre alle 15:00
Stipendi Docenti e ATA 2026: in arrivo aumenti e arretrati fino a 1.900 € lordi. Ecco quando e soluzioni di credito agevolato per spese importanti; Aumento stipendio docenti: arrivato lo sblocco da 150 € al mese e arretrati in arrivo (1.948€); Di quanto aumenta lo stipendio degli insegnanti con la firma del nuovo contratto; Contratto Scuola 2022-2024: aumenti in arrivo, 1.600 euro di arretrati, e cosa cambia nel cedolino. Pillole di Question Time.
Stipendio docenti e ATA, è già online l’importo di gennaio 2026. Al momento no arretrati - E' online da qualche ora l'importo dello stipendio di gennaio 2026 per docenti e ATA a tempo indeterminato o determinato con contratto al 31 agosto o 30 giugno 2026. orizzontescuola.it
Contratto Scuola 2022-2024: aumenti in arrivo, 1.600 euro di arretrati, e cosa cambia nel cedolino. Pillole di Question Time - Nel question time del 29 dicembre su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, è stato fatto il punto sullo stato del Contratto Scuola 2022- orizzontescuola.it
Scuola, nel 2026 aumenti per docenti e ATA: gli importi - 2024: aumenti fino a 144 euro al mese per docenti e 105 per ATA, arretrati e tabelle degli stipendi. catania.liveuniversity.it
Stipendio fisso, casa di proprietà, una figlia: tra spesa, scuola, sanità e auto il bilancio mensile di un operaio specializzato è sempre più stretto - facebook.com facebook
E' online da qualche ora l'importo dello stipendio di gennaio 2026 per docenti e ATA a tempo indeterminato o determinato con contratto al 31 agosto o 30 giugno 2026. Nessuna sorpresa dell'ultimo minuto: la cifra rispecchia quella usuale della mensilità c… x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.