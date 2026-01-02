Il 21 luglio 2025, Laura Santi ha scelto il suicidio assistito. Stefano Massoli condivide la loro storia, parlando della malattia, del dolore e della decisione di affrontare la fine con dignità. Un racconto sincero che riflette sulla libertà di scegliere come, quando e se porre fine alla propria vita, in un percorso di rispetto e consapevolezza.

Il 21 luglio 2025 sua moglie, Laura Santi, ha scelto il suicidio assistito. Stefano Massoli racconta la loro storia, la malattia, il vuoto che resta e la battaglia per il diritto di vivere e morire con dignità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stefano Massoli: «Quando Laura ha scelto di morire mi ha chiesto di uscire dalla stanza. Eravamo entrambi prigionieri della sua malattia, quando è arrivato il via libera per il suicidio assistito abbiamo brindato: non alla morte, ma alla possibilità di scegliere»

Leggi anche: Stefano Massoli, marito di Laura Santi: “Quando ho visto che non c’era più, ero felice per lei ma disperato per me”

Leggi anche: Il tecnico piemontese ha condotto una nazionale giovane e fuori dai pronostici fino alla finale contro gli azzurri: "Sono voluto uscire dalla zona di comfort, anche la mia squadra l’ha fatto La gioia più grande è stata la felicità degli anziani quando abbiamo fatto la sfilata tra la folla a Sofia». Blengini eroe della Bulgaria:: "Ci ha ricevuto il Patriarca, il merito è tutto dei ragazzi»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Corpi Politici, online il podcast dell’Associazione Luca Coscioni che racconta diritti, disabilità e cittadinanza.

Laura Santi, il marito Stefano Massoli: «Mi ha raccontato della sua malattia appena ci siamo conosciuti. La notte piangevo da solo» - Da allora la sua battaglia non è stata solo contro la malattia, ... leggo.it

“Laura amava tantissimo la vita. Se n'è andata con il sorriso” - Parla Stefano Massoli, marito di Laura Santi - Il commento di Stefano Massoli, marito di Laura Santi: “Vedere quello che ha lasciato detto mi riempie di orgoglio. la7.it

Fine vita, Massoli (Ass. Luca Coscioni): "Laura non sarà dimenticata, sua testimonianza combatte ancora per noi" - Quel che resta del percorso è il ‘Non rassegnatevi mai’ e deriva dal fatto ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il Comune di Vallo di Nera saluta con gaiezza la riapertura al culto della chiesa di Santo Stefano di Geppa, l'unica del paese. L'edificio era diventato inagibile dopo gli eventi sismici che colpirono l'Italia centrale. Il Comune ringrazia l'arcivescovo Boccardo che - facebook.com facebook