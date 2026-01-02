Stangata di inizio anno Conte all’attacco | Maxi-aumenti ma il governo dice no alle proposte contro il caro-vita

All’inizio del nuovo anno, le famiglie italiane si trovano ad affrontare aumenti significativi dei costi, mentre il governo mantiene la sua posizione di non intervenire con misure specifiche contro il caro-vita. In questo contesto, le proposte per contenere i rincari vengono respinte, lasciando spazio a una riflessione sulle ragioni e le conseguenze di questa scelta. Un quadro che evidenzia le sfide economiche in corso e le implicazioni per le famiglie italiane.

Il governo dice no alle proposte contro il caro-vita, ma intanto arrivano maxi-rincari per le famiglie italiane. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, mette sotto accusa il governo con tutti gli aumenti previsti con il nuovo anno, tra tasse aumentate e accise più alte. “ In questo 2026 costa di più, fra le altre cose, fare l’assicurazione all’auto, mettere il gasolio, pagare i pedaggi sulle autostrade. Alcune associazioni dei consumatori stimano aumenti per 900 milioni a carico dei cittadini”, scrive Conte in un post su Facebook. Nuovo anno, nuovi rincari: Conte accusa il governo. Il presidente pentastellato mette nel mirino l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni: “Il Governo ha detto no a tutte le nostre proposte contro il carovita e ha fatto anche un pasticcio sul rinnovo dei bonus giovani e donne, su cui ora dovranno rimediare in fretta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

